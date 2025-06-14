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Запад пытается делать страшилку из России, заявил отец Маска - РИА Новости, 14.06.2025
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Запад пытается делать страшилку из России, заявил отец Маска
Запад пытается делать страшилку из России, заявил отец Маска - РИА Новости, 14.06.2025
Запад пытается делать страшилку из России, заявил отец Маска
Страны Запада пытаются пугать свое население мнимой угрозой, якобы исходящей от России, чтобы держать людей "в узде", заявил в интервью РИА Новости отец Илона... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T07:18:00+03:00
2025-06-14T07:18:00+03:00
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Страны Запада пытаются пугать свое население мнимой угрозой, якобы исходящей от России, чтобы держать людей "в узде", заявил в интервью РИА Новости отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск. По его словам, совокупный размер вооруженных сил НАТО в 10 раз больше вооруженных сил России. "Эти объединенные силы НАТО в 10 раз больше российских, и все равно они изображают Россию (и я говорю как посторонний) как своего рода угрозу. Но ее (угрозы от России - ред.) просто не может быть. Очевидно, речь идет о создании страшилки, чтобы держать население в узде", - сказал РИА Новости Эррол Маск. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открыта к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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россия, москва, европа, илон маск, нато, в мире
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Запад пытается делать страшилку из России, заявил отец Маска

Отец Илона Маска: Запад пытается пугать население мнимой угрозой от России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОтец Илона Маска Эррол Маск
Отец Илона Маска Эррол Маск - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Отец Илона Маска Эррол Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Страны Запада пытаются пугать свое население мнимой угрозой, якобы исходящей от России, чтобы держать людей "в узде", заявил в интервью РИА Новости отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск.
По его словам, совокупный размер вооруженных сил НАТО в 10 раз больше вооруженных сил России.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Отец Маска заявил, что премьер Британии получает инструкции из-за рубежа
12 июня, 03:49
"Эти объединенные силы НАТО в 10 раз больше российских, и все равно они изображают Россию (и я говорю как посторонний) как своего рода угрозу. Но ее (угрозы от России - ред.) просто не может быть. Очевидно, речь идет о создании страшилки, чтобы держать население в узде", - сказал РИА Новости Эррол Маск.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открыта к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Москва - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
"Должны сбавить обороты": на Западе развеяли миф о "российской угрозе"
5 июня, 20:37
 
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