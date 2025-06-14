https://ria.ru/20250614/mask-2022755351.html

Запад пытается делать страшилку из России, заявил отец Маска

Запад пытается делать страшилку из России, заявил отец Маска - РИА Новости, 14.06.2025

Запад пытается делать страшилку из России, заявил отец Маска

Страны Запада пытаются пугать свое население мнимой угрозой, якобы исходящей от России, чтобы держать людей "в узде", заявил в интервью РИА Новости отец Илона... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T07:18:00+03:00

2025-06-14T07:18:00+03:00

2025-06-14T07:18:00+03:00

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Страны Запада пытаются пугать свое население мнимой угрозой, якобы исходящей от России, чтобы держать людей "в узде", заявил в интервью РИА Новости отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск. По его словам, совокупный размер вооруженных сил НАТО в 10 раз больше вооруженных сил России. "Эти объединенные силы НАТО в 10 раз больше российских, и все равно они изображают Россию (и я говорю как посторонний) как своего рода угрозу. Но ее (угрозы от России - ред.) просто не может быть. Очевидно, речь идет о создании страшилки, чтобы держать население в узде", - сказал РИА Новости Эррол Маск. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открыта к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250612/britaniya-2022409194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, европа, илон маск, нато, в мире