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Источник рассказал подробности переговоров Маска с "Космотрасом" - РИА Новости, 14.06.2025
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06:48 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/mask-2022754308.html
Источник рассказал подробности переговоров Маска с "Космотрасом"
Источник рассказал подробности переговоров Маска с "Космотрасом" - РИА Новости, 14.06.2025
Источник рассказал подробности переговоров Маска с "Космотрасом"
Американский предприниматель Илон Маск в начале нулевых годов встречался с представителями российской компании "Космотрас", но покинул их офис после того, как... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T06:48:00+03:00
2025-06-14T06:48:00+03:00
космос - риа наука
россия
калифорния
илон маск
spacex
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в начале нулевых годов встречался с представителями российской компании "Космотрас", но покинул их офис после того, как ему назвали цену пусковой услуги, и больше не возвращался, рассказал РИА Новости один из участников переговоров американского бизнесмена с российской компанией "Космотрас". Ранее отец бизнесмена Эррол Маск, выступая на "Форуме будущего 2050", рассказал, что Илон на заре своего увлечения космонавтикой как бизнесом пытался купить ракету в России, но ему ее не продали, сочтя это шуткой. Отец предпринимателя добавил, что после этого он, его сын и еще несколько человек стали строить ракету сами в Калифорнии, положив начало производству компании SpaceX. "Российская сторона назвала цену, актуальную на то время для такой услуги и после непродолжительных обсуждений Маск с коллегами покинул офис "Космотраса" и больше не возвращался", - сказал собеседник агентства. ​​
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космос - риа наука, россия, калифорния, илон маск, spacex, в мире
Космос - РИА Наука, Россия, Калифорния, Илон Маск, SpaceX, В мире
Источник рассказал подробности переговоров Маска с "Космотрасом"

Маск не вернулся к переговорам о российских ракетах после того, как узнал цену

© AP Photo / Ringo HW ChiuИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Ringo HW Chiu
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в начале нулевых годов встречался с представителями российской компании "Космотрас", но покинул их офис после того, как ему назвали цену пусковой услуги, и больше не возвращался, рассказал РИА Новости один из участников переговоров американского бизнесмена с российской компанией "Космотрас".
Ранее отец бизнесмена Эррол Маск, выступая на "Форуме будущего 2050", рассказал, что Илон на заре своего увлечения космонавтикой как бизнесом пытался купить ракету в России, но ему ее не продали, сочтя это шуткой. Отец предпринимателя добавил, что после этого он, его сын и еще несколько человек стали строить ракету сами в Калифорнии, положив начало производству компании SpaceX.
"Российская сторона назвала цену, актуальную на то время для такой услуги и после непродолжительных обсуждений Маск с коллегами покинул офис "Космотраса" и больше не возвращался", - сказал собеседник агентства.
​​
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Источник рассказал о переговорах Маска с Россией в начале нулевых
12 июня, 07:55
 
Космос - РИА НаукаРоссияКалифорнияИлон МаскSpaceXВ мире
 
 
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