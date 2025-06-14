Источник рассказал подробности переговоров Маска с "Космотрасом"
Маск не вернулся к переговорам о российских ракетах после того, как узнал цену
© AP Photo / Ringo HW ChiuИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Ringo HW Chiu
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в начале нулевых годов встречался с представителями российской компании "Космотрас", но покинул их офис после того, как ему назвали цену пусковой услуги, и больше не возвращался, рассказал РИА Новости один из участников переговоров американского бизнесмена с российской компанией "Космотрас".
Ранее отец бизнесмена Эррол Маск, выступая на "Форуме будущего 2050", рассказал, что Илон на заре своего увлечения космонавтикой как бизнесом пытался купить ракету в России, но ему ее не продали, сочтя это шуткой. Отец предпринимателя добавил, что после этого он, его сын и еще несколько человек стали строить ракету сами в Калифорнии, положив начало производству компании SpaceX.
"Российская сторона назвала цену, актуальную на то время для такой услуги и после непродолжительных обсуждений Маск с коллегами покинул офис "Космотраса" и больше не возвращался", - сказал собеседник агентства.