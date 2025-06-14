https://ria.ru/20250614/mask-2022754308.html

Источник рассказал подробности переговоров Маска с "Космотрасом"

Источник рассказал подробности переговоров Маска с "Космотрасом" - РИА Новости, 14.06.2025

Источник рассказал подробности переговоров Маска с "Космотрасом"

Американский предприниматель Илон Маск в начале нулевых годов встречался с представителями российской компании "Космотрас", но покинул их офис после того, как... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T06:48:00+03:00

2025-06-14T06:48:00+03:00

2025-06-14T06:48:00+03:00

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в начале нулевых годов встречался с представителями российской компании "Космотрас", но покинул их офис после того, как ему назвали цену пусковой услуги, и больше не возвращался, рассказал РИА Новости один из участников переговоров американского бизнесмена с российской компанией "Космотрас". Ранее отец бизнесмена Эррол Маск, выступая на "Форуме будущего 2050", рассказал, что Илон на заре своего увлечения космонавтикой как бизнесом пытался купить ракету в России, но ему ее не продали, сочтя это шуткой. Отец предпринимателя добавил, что после этого он, его сын и еще несколько человек стали строить ракету сами в Калифорнии, положив начало производству компании SpaceX. "Российская сторона назвала цену, актуальную на то время для такой услуги и после непродолжительных обсуждений Маск с коллегами покинул офис "Космотраса" и больше не возвращался", - сказал собеседник агентства. ​​

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, россия, калифорния, илон маск, spacex, в мире