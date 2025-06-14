Во Франции раскрыли, с какой целью Макрон поддерживает Израиль и Украину
Политик Филиппо: Макрон, поддерживая Израиль и Украину, хочет отсрочить выборы
© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Benoit Tessier
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ПАРИЖ, 14 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями о поддержке Израиля и Украины хочет добиться применения статьи конституции, дающей лидеру страны неограниченные полномочия, или отсрочки президентских выборов, намеченных во Франции на 2027 год, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"После "коалиции желающих" с французскими солдатами на Украине Макрон действительно хочет втянуть нас в тотальную войну: он думает только о 2027 годе! Атмосфера войны – отличная ситуация для него: хороший повод для применения статьи 16 о полной власти или "отсрочки" президентских выборов! С ним всё возможно!" - прокомментировал Филиппо заявление Макрона о готовности поддержать Израиль.
Статья 16 конституции Франции подразумевает наделение президента чрезвычайными полномочиями. Ее применение возможно в двух случаях: при "угрозе территориальной целостности страны" или "нарушении нормального функционирования органов государственной власти". В истории Пятой республики данная статья применялась лишь однажды - в 1961 году занимавшим тогда президентский пост Шарлем де Голлем во время путча генералов, командовавших французскими частями в Алжире.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
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