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Мадуро призвал народ Израиля остановить агрессию против Ирана и Палестины - РИА Новости, 14.06.2025
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04:22 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/maduro-2022745892.html
Мадуро призвал народ Израиля остановить агрессию против Ирана и Палестины
Мадуро призвал народ Израиля остановить агрессию против Ирана и Палестины - РИА Новости, 14.06.2025
Мадуро призвал народ Израиля остановить агрессию против Ирана и Палестины
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал народ Израиля остановить военную агрессию против Исламской Республики Иран и осудил действия премьер-министра... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T04:22:00+03:00
2025-06-14T04:22:00+03:00
в мире
израиль
иран
венесуэла
николас мадуро
биньямин нетаньяху
оон
обострение конфликта между израилем и ираном
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МЕХИКО, 14 июн - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал народ Израиля остановить военную агрессию против Исламской Республики Иран и осудил действия премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сравнив их с нацизмом. "Я, как христианин и потомок сефардских евреев, обращаюсь к народу Израиля: остановите безумие Биньямина Нетаньяху. Только народ Израиля может остановить эту войну. Прекратите агрессию против Ирана, Палестины, Ливана, Сирии и Йемена", - заявил Мадуро в ходе выступления в Каракасе, трансляция которого велась через его аккаунты в соцсетях. Венесуэльский президент назвал израильский удар по Ирану преступной атакой, нарушающей Устав ООН и нормы международного права, которая несет угрозу эскалации в Азии и на Ближнем Востоке. Мадуро сравнил текущую международную ситуацию с событиями, предшествовавшими Второй мировой войне, заявив, что западные державы - Лондон, Париж и Вашингтон - в своё время поощряли и вооружали Гитлера, как сегодня поощряют Нетаньяху. "История повторяется. Тогда позволили Гитлеру оккупировать Чехословакию и Польшу. Сегодня молча наблюдают за разрушением Газы и теперь за атакой на Иран", - сказал политик. Мадуро выразил разочарование позицией стран Запада и подчеркнул, что только многополярный мир, основанный на диалоге цивилизаций и уважении к международному праву, способен остановить угрозу новой мировой войны. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Иран в ответ на удары Израиля начал проводить операцию "Правдивое обещание 3", нанося удары по военным целям в Израиле.
https://ria.ru/20250614/udar-2022744908.html
израиль
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96
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7 495 645-6601
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353
60
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Кадры корреспондента РИА Новости.
2025-06-14T04:22
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Массовые демонстрации в центре Тегерана после ударов Израиля
В центре Тегерана после ударов Израиля проходят массовые демонстрации.
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в мире, израиль, иран, венесуэла, николас мадуро, биньямин нетаньяху, оон, обострение конфликта между израилем и ираном, палестина
В мире, Израиль, Иран, Венесуэла, Николас Мадуро, Биньямин Нетаньяху, ООН, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Палестина
Мадуро призвал народ Израиля остановить агрессию против Ирана и Палестины

Президент Венесуэлы Мадуро призвал израильтян остановить агрессию против Ирана

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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МЕХИКО, 14 июн - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал народ Израиля остановить военную агрессию против Исламской Республики Иран и осудил действия премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сравнив их с нацизмом.
"Я, как христианин и потомок сефардских евреев, обращаюсь к народу Израиля: остановите безумие Биньямина Нетаньяху. Только народ Израиля может остановить эту войну. Прекратите агрессию против Ирана, Палестины, Ливана, Сирии и Йемена", - заявил Мадуро в ходе выступления в Каракасе, трансляция которого велась через его аккаунты в соцсетях.
Венесуэльский президент назвал израильский удар по Ирану преступной атакой, нарушающей Устав ООН и нормы международного права, которая несет угрозу эскалации в Азии и на Ближнем Востоке.
Мадуро сравнил текущую международную ситуацию с событиями, предшествовавшими Второй мировой войне, заявив, что западные державы - Лондон, Париж и Вашингтон - в своё время поощряли и вооружали Гитлера, как сегодня поощряют Нетаньяху.
"История повторяется. Тогда позволили Гитлеру оккупировать Чехословакию и Польшу. Сегодня молча наблюдают за разрушением Газы и теперь за атакой на Иран", - сказал политик.
Мадуро выразил разочарование позицией стран Запада и подчеркнул, что только многополярный мир, основанный на диалоге цивилизаций и уважении к международному праву, способен остановить угрозу новой мировой войны.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Последствия израильской атаки в Тегеране - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
"Ждут момента": в США обратились к России на фоне ударов по Ирану
03:50
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Иран в ответ на удары Израиля начал проводить операцию "Правдивое обещание 3", нанося удары по военным целям в Израиле.
Операция "Восходящий лев". Последствия израильских ударов по Ирану
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

Поврежденные автомобили на площади в районе Нармак в Тегеране после израильских авиаударов

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8
 
В миреИзраильИранВенесуэлаНиколас МадуроБиньямин НетаньяхуООНОбострение конфликта между Израилем и ИраномПалестина
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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