https://ria.ru/20250614/maduro-2022745892.html

Мадуро призвал народ Израиля остановить агрессию против Ирана и Палестины

Мадуро призвал народ Израиля остановить агрессию против Ирана и Палестины - РИА Новости, 14.06.2025

Мадуро призвал народ Израиля остановить агрессию против Ирана и Палестины

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал народ Израиля остановить военную агрессию против Исламской Республики Иран и осудил действия премьер-министра... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T04:22:00+03:00

2025-06-14T04:22:00+03:00

2025-06-14T04:22:00+03:00

в мире

израиль

иран

венесуэла

николас мадуро

биньямин нетаньяху

оон

обострение конфликта между израилем и ираном

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МЕХИКО, 14 июн - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал народ Израиля остановить военную агрессию против Исламской Республики Иран и осудил действия премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сравнив их с нацизмом. "Я, как христианин и потомок сефардских евреев, обращаюсь к народу Израиля: остановите безумие Биньямина Нетаньяху. Только народ Израиля может остановить эту войну. Прекратите агрессию против Ирана, Палестины, Ливана, Сирии и Йемена", - заявил Мадуро в ходе выступления в Каракасе, трансляция которого велась через его аккаунты в соцсетях. Венесуэльский президент назвал израильский удар по Ирану преступной атакой, нарушающей Устав ООН и нормы международного права, которая несет угрозу эскалации в Азии и на Ближнем Востоке. Мадуро сравнил текущую международную ситуацию с событиями, предшествовавшими Второй мировой войне, заявив, что западные державы - Лондон, Париж и Вашингтон - в своё время поощряли и вооружали Гитлера, как сегодня поощряют Нетаньяху. "История повторяется. Тогда позволили Гитлеру оккупировать Чехословакию и Польшу. Сегодня молча наблюдают за разрушением Газы и теперь за атакой на Иран", - сказал политик. Мадуро выразил разочарование позицией стран Запада и подчеркнул, что только многополярный мир, основанный на диалоге цивилизаций и уважении к международному праву, способен остановить угрозу новой мировой войны. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Иран в ответ на удары Израиля начал проводить операцию "Правдивое обещание 3", нанося удары по военным целям в Израиле.

https://ria.ru/20250614/udar-2022744908.html

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иран

венесуэла

палестина

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Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Кадры корреспондента РИА Новости. 2025-06-14T04:22 true PT0M34S

Массовые демонстрации в центре Тегерана после ударов Израиля В центре Тегерана после ударов Израиля проходят массовые демонстрации. 2025-06-14T04:22 true PT1M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, венесуэла, николас мадуро, биньямин нетаньяху, оон, обострение конфликта между израилем и ираном, палестина