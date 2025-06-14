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Лукашенко посоветовал не есть картофель слишком часто - РИА Новости, 14.06.2025
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19:35 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/lukashenko-2022852279.html
Лукашенко посоветовал не есть картофель слишком часто
Лукашенко посоветовал не есть картофель слишком часто - РИА Новости, 14.06.2025
Лукашенко посоветовал не есть картофель слишком часто
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу во время посещения города Волковыска Гродненской области посоветовал не употреблять слишком часто картофель в РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T19:35:00+03:00
2025-06-14T19:35:00+03:00
белоруссия
россия
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МИНСК, 14 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу во время посещения города Волковыска Гродненской области посоветовал не употреблять слишком часто картофель в пищу, так как это может плохо сказаться на фигуре, передает агентство Белта. "Если мы будем есть картошку, как пишем в "тиктоках", то худенькими не будем. Один раз в неделю, два максимум, и то запеченную, пюре", - сказал Лукашенко. Глава государства поинтересовался, как в регионе обстоят дела с картофелем. председатель Комитета госконтроля, уполномоченный представитель Президента по Гродненской области Василий Герасимов, в свою очередь, сообщил, что по поручению президента контролирующие органы оперативно изучили ситуацию на местах и каких-либо проблем обнаружено не было. По его словам, в Гродненской области были заполнены стабилизационные фонды и из них картофель поставлялся торговым сетям, когда у них возникли проблемы. Лукашенко потребовал, чтобы не было проблем в будущем году и поручил держать в резерве сколько надо. "Я понимаю, конечно, в России в 2-3 раза дороже был картофель. Кто-то же хочет заработать - крестьяне вывозили, фермеры вывозили. С одной стороны. Ну а с другой стороны, какой-то там где-то обнаружили саботаж. Я больших проблем не вижу, появляется уже первая эта картошка у нас", - заявил президент. В последнее время ситуация с картофелем широко обсуждается в СМИ. Весной граждане Белоруссии в соцсетях жаловались на перебои с поставкой в магазины качественного и недорогого белорусского картофеля. Лукашенко поручил чиновникам нормализовать ситуацию, заверив, что белорусы не останутся без картофеля до нового урожая. В конце мая президент заявил, что надо вырастить столько картофеля, чтобы хватило и Белоруссии, и России. Во вторник Лукашенко заявил, что недавний дефицит картофеля в магазинах был создан искусственно в "политических" целях крупными торговыми сетями и "торгашами", наживающимися на бесконтрольном повышении цен. Он рассказал, что огромное количество посредников получают огромные прибыли. Ранее президент приводил данные, согласно которым в 2024 году в Белоруссии получили порядка 800 тысяч тонн картофеля, а для обеспечения своего населения нужно 90 тысяч тонн.
https://ria.ru/20250610/lukashenko-2022129271.html
https://ria.ru/20250527/putin-2019353988.html
https://ria.ru/20250528/lukashenko-2019521864.html
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белоруссия, россия, александр лукашенко, общество, овощи, продукты, продукция, сельхозпродукция
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Общество, овощи, Продукты, продукция, сельхозпродукция
Лукашенко посоветовал не есть картофель слишком часто

Лукашенко посоветовал не есть картофель слишком часто, чтобы не испортить фигуру

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 14 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу во время посещения города Волковыска Гродненской области посоветовал не употреблять слишком часто картофель в пищу, так как это может плохо сказаться на фигуре, передает агентство Белта.
"Если мы будем есть картошку, как пишем в "тиктоках", то худенькими не будем. Один раз в неделю, два максимум, и то запеченную, пюре", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Лукашенко раскрыл причину нехватки картошки в Белоруссии
10 июня, 21:35
Глава государства поинтересовался, как в регионе обстоят дела с картофелем. председатель Комитета госконтроля, уполномоченный представитель Президента по Гродненской области Василий Герасимов, в свою очередь, сообщил, что по поручению президента контролирующие органы оперативно изучили ситуацию на местах и каких-либо проблем обнаружено не было. По его словам, в Гродненской области были заполнены стабилизационные фонды и из них картофель поставлялся торговым сетям, когда у них возникли проблемы.
Лукашенко потребовал, чтобы не было проблем в будущем году и поручил держать в резерве сколько надо.
"Я понимаю, конечно, в России в 2-3 раза дороже был картофель. Кто-то же хочет заработать - крестьяне вывозили, фермеры вывозили. С одной стороны. Ну а с другой стороны, какой-то там где-то обнаружили саботаж. Я больших проблем не вижу, появляется уже первая эта картошка у нас", - заявил президент.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с нехваткой картофеля
27 мая, 15:22
В последнее время ситуация с картофелем широко обсуждается в СМИ.
Весной граждане Белоруссии в соцсетях жаловались на перебои с поставкой в магазины качественного и недорогого белорусского картофеля. Лукашенко поручил чиновникам нормализовать ситуацию, заверив, что белорусы не останутся без картофеля до нового урожая. В конце мая президент заявил, что надо вырастить столько картофеля, чтобы хватило и Белоруссии, и России.
Во вторник Лукашенко заявил, что недавний дефицит картофеля в магазинах был создан искусственно в "политических" целях крупными торговыми сетями и "торгашами", наживающимися на бесконтрольном повышении цен. Он рассказал, что огромное количество посредников получают огромные прибыли.
Ранее президент приводил данные, согласно которым в 2024 году в Белоруссии получили порядка 800 тысяч тонн картофеля, а для обеспечения своего населения нужно 90 тысяч тонн.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Лукашенко высказался после шутки Путина про белорусскую картошку
28 мая, 11:57
 
БелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоОбществоовощиПродуктыпродукциясельхозпродукция
 
 
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