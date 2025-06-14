https://ria.ru/20250614/lukashenko-2022852279.html

Лукашенко посоветовал не есть картофель слишком часто

Лукашенко посоветовал не есть картофель слишком часто - РИА Новости, 14.06.2025

Лукашенко посоветовал не есть картофель слишком часто

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу во время посещения города Волковыска Гродненской области посоветовал не употреблять слишком часто картофель в РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T19:35:00+03:00

2025-06-14T19:35:00+03:00

2025-06-14T19:35:00+03:00

белоруссия

россия

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сельхозпродукция

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МИНСК, 14 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу во время посещения города Волковыска Гродненской области посоветовал не употреблять слишком часто картофель в пищу, так как это может плохо сказаться на фигуре, передает агентство Белта. "Если мы будем есть картошку, как пишем в "тиктоках", то худенькими не будем. Один раз в неделю, два максимум, и то запеченную, пюре", - сказал Лукашенко. Глава государства поинтересовался, как в регионе обстоят дела с картофелем. председатель Комитета госконтроля, уполномоченный представитель Президента по Гродненской области Василий Герасимов, в свою очередь, сообщил, что по поручению президента контролирующие органы оперативно изучили ситуацию на местах и каких-либо проблем обнаружено не было. По его словам, в Гродненской области были заполнены стабилизационные фонды и из них картофель поставлялся торговым сетям, когда у них возникли проблемы. Лукашенко потребовал, чтобы не было проблем в будущем году и поручил держать в резерве сколько надо. "Я понимаю, конечно, в России в 2-3 раза дороже был картофель. Кто-то же хочет заработать - крестьяне вывозили, фермеры вывозили. С одной стороны. Ну а с другой стороны, какой-то там где-то обнаружили саботаж. Я больших проблем не вижу, появляется уже первая эта картошка у нас", - заявил президент. В последнее время ситуация с картофелем широко обсуждается в СМИ. Весной граждане Белоруссии в соцсетях жаловались на перебои с поставкой в магазины качественного и недорогого белорусского картофеля. Лукашенко поручил чиновникам нормализовать ситуацию, заверив, что белорусы не останутся без картофеля до нового урожая. В конце мая президент заявил, что надо вырастить столько картофеля, чтобы хватило и Белоруссии, и России. Во вторник Лукашенко заявил, что недавний дефицит картофеля в магазинах был создан искусственно в "политических" целях крупными торговыми сетями и "торгашами", наживающимися на бесконтрольном повышении цен. Он рассказал, что огромное количество посредников получают огромные прибыли. Ранее президент приводил данные, согласно которым в 2024 году в Белоруссии получили порядка 800 тысяч тонн картофеля, а для обеспечения своего населения нужно 90 тысяч тонн.

https://ria.ru/20250610/lukashenko-2022129271.html

https://ria.ru/20250527/putin-2019353988.html

https://ria.ru/20250528/lukashenko-2019521864.html

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белоруссия, россия, александр лукашенко, общество, овощи, продукты, продукция, сельхозпродукция