Лукашенко посоветовал не есть картофель слишком часто
Лукашенко посоветовал не есть картофель слишком часто, чтобы не испортить фигуру
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 14 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу во время посещения города Волковыска Гродненской области посоветовал не употреблять слишком часто картофель в пищу, так как это может плохо сказаться на фигуре, передает агентство Белта.
"Если мы будем есть картошку, как пишем в "тиктоках", то худенькими не будем. Один раз в неделю, два максимум, и то запеченную, пюре", - сказал Лукашенко.
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Глава государства поинтересовался, как в регионе обстоят дела с картофелем. председатель Комитета госконтроля, уполномоченный представитель Президента по Гродненской области Василий Герасимов, в свою очередь, сообщил, что по поручению президента контролирующие органы оперативно изучили ситуацию на местах и каких-либо проблем обнаружено не было. По его словам, в Гродненской области были заполнены стабилизационные фонды и из них картофель поставлялся торговым сетям, когда у них возникли проблемы.
Лукашенко потребовал, чтобы не было проблем в будущем году и поручил держать в резерве сколько надо.
"Я понимаю, конечно, в России в 2-3 раза дороже был картофель. Кто-то же хочет заработать - крестьяне вывозили, фермеры вывозили. С одной стороны. Ну а с другой стороны, какой-то там где-то обнаружили саботаж. Я больших проблем не вижу, появляется уже первая эта картошка у нас", - заявил президент.
В последнее время ситуация с картофелем широко обсуждается в СМИ.
Весной граждане Белоруссии в соцсетях жаловались на перебои с поставкой в магазины качественного и недорогого белорусского картофеля. Лукашенко поручил чиновникам нормализовать ситуацию, заверив, что белорусы не останутся без картофеля до нового урожая. В конце мая президент заявил, что надо вырастить столько картофеля, чтобы хватило и Белоруссии, и России.
Во вторник Лукашенко заявил, что недавний дефицит картофеля в магазинах был создан искусственно в "политических" целях крупными торговыми сетями и "торгашами", наживающимися на бесконтрольном повышении цен. Он рассказал, что огромное количество посредников получают огромные прибыли.
Ранее президент приводил данные, согласно которым в 2024 году в Белоруссии получили порядка 800 тысяч тонн картофеля, а для обеспечения своего населения нужно 90 тысяч тонн.