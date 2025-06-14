https://ria.ru/20250614/lukashenko-2022832143.html
Лукашенко пообещал "поснимать головы" за падеж скота
Лукашенко пообещал "поснимать головы" за падеж скота - РИА Новости, 14.06.2025
Лукашенко пообещал "поснимать головы" за падеж скота
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения города Волковыска Гродненской области заявил, что будет строго наказывать за падеж скота, видео с... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T17:22:00+03:00
2025-06-14T17:22:00+03:00
2025-06-14T17:22:00+03:00
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МИНСК, 14 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения города Волковыска Гродненской области заявил, что будет строго наказывать за падеж скота, видео с его заявлением опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого". Президента Белоруссии проинформировали, что в районе отмечается снижение производства говядины и свинины. Что касается говядины, то поголовье скота недоукомплектовано, его закупали в других областях, при этом падеж скота здесь существенно снизился, сообщил один из руководителей района. "Если у тебя в Могилеве гибнет скот, то отдай ему. Хорошо, не отдай, а продай", - обратился Лукашенко к вице-премьеру Юрию Шулейко, отвечающему за сельское хозяйство. "Упаси бог, я вам сделаю замечание, что у вас где-то падеж, а, как у него (в Волковыском районе - ред.), есть свободные места для откорма. Уж я вам головы поснимаю точно! За скот ответите. Забрали - и отвезли в хорошее хозяйство, пусть откармливают. Там наверняка вообще не будет падежа", - сказал президент. Лукашенко в конце мая на совещании с руководством правительства заявил, что падеж скота в Белоруссии достиг исторического максимума, это разрушает животноводческую отрасль. Он подчеркнул, что подобное недопустимо, и выразил мнение, что за такое кто-то должен нести уголовную ответственность.
https://ria.ru/20241102/belorussiya-1981501883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, гродненская область, могилев, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Гродненская область, Могилев, Александр Лукашенко
Лукашенко пообещал "поснимать головы" за падеж скота
Лукашенко пообещал вице-премьеру строго наказывать ответственных за падеж скота
МИНСК, 14 июн - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения города Волковыска Гродненской области заявил, что будет строго наказывать за падеж скота, видео с его заявлением опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал
"Пул первого".
Президента Белоруссии проинформировали, что в районе отмечается снижение производства говядины и свинины. Что касается говядины, то поголовье скота недоукомплектовано, его закупали в других областях, при этом падеж скота здесь существенно снизился, сообщил один из руководителей района.
"Если у тебя в Могилеве гибнет скот, то отдай ему. Хорошо, не отдай, а продай", - обратился Лукашенко к вице-премьеру Юрию Шулейко, отвечающему за сельское хозяйство.
"Упаси бог, я вам сделаю замечание, что у вас где-то падеж, а, как у него (в Волковыском районе - ред.), есть свободные места для откорма. Уж я вам головы поснимаю точно! За скот ответите. Забрали - и отвезли в хорошее хозяйство, пусть откармливают. Там наверняка вообще не будет падежа", - сказал президент.
Лукашенко в конце мая на совещании с руководством правительства заявил, что падеж скота в Белоруссии достиг исторического максимума, это разрушает животноводческую отрасль. Он подчеркнул, что подобное недопустимо, и выразил мнение, что за такое кто-то должен нести уголовную ответственность.