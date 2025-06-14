https://ria.ru/20250614/livan-2022741317.html

В Ливане объявили о закрытии воздушного пространства

В Ливане объявили о закрытии воздушного пространства - РИА Новости, 14.06.2025

В Ливане объявили о закрытии воздушного пространства

Власти Ливана приняли решение о закрытии воздушного пространства с 22.30 пятницы до 6.00 субботы (время совпадает с московским), пишет ливанское национальное... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T02:45:00+03:00

2025-06-14T02:45:00+03:00

2025-06-14T02:45:00+03:00

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БЕЙРУТ, 14 июн - РИА Новости. Власти Ливана приняли решение о закрытии воздушного пространства с 22.30 пятницы до 6.00 субботы (время совпадает с московским), пишет ливанское национальное агентство NNA со ссылкой на распоряжение министра транспорта Ливана Файеза Расамни. "По указанию министра общественных работ и транспорта Файеза Рсамни, Дирекция гражданской авиации объявила о закрытии воздушного пространства Ливана с сегодняшнего дня с 22.30 (пятницы - ред.) и до 6.00 утра завтрашнего дня (субботы - ред.)", - сказано в заявлении. Ранее, в пятницу вечером, жители Бейрута с набережной могли видеть пролет десятков иранских ракет в направлении Израиля. Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения Верховного лидера ИранаАли Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. В частности погибли командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, а также командующий базой ПВО КСИР "Хатам аль-Анбия" Голам Али Рашид. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. По данным иранского Красного полумесяца, ударам Израиля подверглись не менее 60 локаций в восьми провинциях Ирана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.

https://ria.ru/20250614/iordaniya-2022735123.html

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Момент прилета иранской ракеты в городе Рош-Пина Момент прилета иранской ракеты в городе Рош-Пина 2025-06-14T02:45 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, космос - риа наука, иран, израиль, ливан, хосейн салами, али хаменеи, красный полумесяц, обострение конфликта между израилем и ираном