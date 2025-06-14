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В Ливане объявили о закрытии воздушного пространства - РИА Новости, 14.06.2025
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02:45 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/livan-2022741317.html
В Ливане объявили о закрытии воздушного пространства
В Ливане объявили о закрытии воздушного пространства - РИА Новости, 14.06.2025
В Ливане объявили о закрытии воздушного пространства
Власти Ливана приняли решение о закрытии воздушного пространства с 22.30 пятницы до 6.00 субботы (время совпадает с московским), пишет ливанское национальное... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T02:45:00+03:00
2025-06-14T02:45:00+03:00
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БЕЙРУТ, 14 июн - РИА Новости. Власти Ливана приняли решение о закрытии воздушного пространства с 22.30 пятницы до 6.00 субботы (время совпадает с московским), пишет ливанское национальное агентство NNA со ссылкой на распоряжение министра транспорта Ливана Файеза Расамни. "По указанию министра общественных работ и транспорта Файеза Рсамни, Дирекция гражданской авиации объявила о закрытии воздушного пространства Ливана с сегодняшнего дня с 22.30 (пятницы - ред.) и до 6.00 утра завтрашнего дня (субботы - ред.)", - сказано в заявлении. Ранее, в пятницу вечером, жители Бейрута с набережной могли видеть пролет десятков иранских ракет в направлении Израиля. Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения Верховного лидера ИранаАли Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. В частности погибли командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, а также командующий базой ПВО КСИР "Хатам аль-Анбия" Голам Али Рашид. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. По данным иранского Красного полумесяца, ударам Израиля подверглись не менее 60 локаций в восьми провинциях Ирана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
https://ria.ru/20250614/iordaniya-2022735123.html
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Момент прилета иранской ракеты в городе Рош-Пина
Момент прилета иранской ракеты в городе Рош-Пина
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в мире, космос - риа наука, иран, израиль, ливан, хосейн салами, али хаменеи, красный полумесяц, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Космос - РИА Наука, Иран, Израиль, Ливан, Хосейн Салами, Али Хаменеи, Красный полумесяц, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
В Ливане объявили о закрытии воздушного пространства

Ливан закроет воздушное пространство с 22.30 до 6.00 субботы

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкБейрут
Бейрут - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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БЕЙРУТ, 14 июн - РИА Новости. Власти Ливана приняли решение о закрытии воздушного пространства с 22.30 пятницы до 6.00 субботы (время совпадает с московским), пишет ливанское национальное агентство NNA со ссылкой на распоряжение министра транспорта Ливана Файеза Расамни.
"По указанию министра общественных работ и транспорта Файеза Рсамни, Дирекция гражданской авиации объявила о закрытии воздушного пространства Ливана с сегодняшнего дня с 22.30 (пятницы - ред.) и до 6.00 утра завтрашнего дня (субботы - ред.)", - сказано в заявлении.
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
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00:54
Ранее, в пятницу вечером, жители Бейрута с набережной могли видеть пролет десятков иранских ракет в направлении Израиля.
Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения Верховного лидера ИранаАли Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. В частности погибли командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, а также командующий базой ПВО КСИР "Хатам аль-Анбия" Голам Али Рашид.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. По данным иранского Красного полумесяца, ударам Израиля подверглись не менее 60 локаций в восьми провинциях Ирана.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
Операция "Восходящий лев". Последствия израильских ударов по Ирану
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

Поврежденные автомобили на площади в районе Нармак в Тегеране после израильских авиаударов

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8
 
В миреКосмос - РИА НаукаИранИзраильЛиванХосейн СаламиАли ХаменеиКрасный полумесяцОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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