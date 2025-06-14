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Лавров обсудил с главой МИД Ирана обострение конфликта с Израилем - РИА Новости, 14.06.2025
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17:57 14.06.2025 (обновлено: 22:02 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/lavrov-2022834211.html
Лавров обсудил с главой МИД Ирана обострение конфликта с Израилем
Лавров обсудил с главой МИД Ирана обострение конфликта с Израилем - РИА Новости, 14.06.2025
Лавров обсудил с главой МИД Ирана обострение конфликта с Израилем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи. РИА Новости, 14.06.2025
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в мире
россия
сергей лавров
аббас аракчи
иран
израиль
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи.Главное:Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html
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ЦАХАЛ представила 3D-иллюстрацию ударов по Ирану
ЦАХАЛ представила 3D-иллюстрацию ударов по Ирану.
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в мире, россия, сергей лавров, аббас аракчи, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Россия, Сергей Лавров, Аббас Аракчи, Иран, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном

Лавров обсудил с главой МИД Ирана обострение конфликта с Израилем

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи.
Главное:
  • глава российского МИД выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате ударов Израиля по Ирану;
  • Москва осуждает силовую акцию Израиля против Ирана;
  • Россия готова содействовать усилиям по деэскалации конфликта, а также урегулированию иранской ядерной программы;
  • стороны условились продолжать контакты.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Апокалипсис сегодня: такой войны мир еще не видел
13 июня, 13:44

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию "Восходящий лев" против ядерной программы Ирана.
  • Более 200 израильских самолетов атаковали объекты на территории Исламской Республики.
  • Ударам подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны, позже — ядерный центр в Фордо.
  • Глава иранской Организации по атомной энергии заявил, что утечек радиации на ядерных объектах не было.
  • В Тегеране под удар попали дома, где живут высокопоставленные военные.
  • Жертвами атаки стали командующий КСИР Хосейн Салами, глава Генштаба Мохаммад Багери, командующий базой ПВО Голам Али Рашиди, десятки других военных.
  • В ЦАХАЛ утверждают, что ликвидированы девять ключевых иранских ученых-ядерщиков.
  • По данным израильских СМИ, "Моссад" заранее создал в Иране базу дронов со взрывчаткой, их использовали во время атаки.
  • Власти Израиля назвали целью операции предотвращение угрозы существованию государства, так как, по утверждению разведки, Тегеран приблизился к точке невозврата в создании ядерного оружия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль открыл ящик Пандоры: есть ли еще шанс закрыть его
Вчера, 08:00
  • Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль развязал войну и Тегеран ответит силой.
  • Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции "Правдивое обещание — 3".
  • Иран выпустил по Израилю десятки дронов и баллистических ракет.
  • Израильские СМИ сообщали о десятках пострадавших.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
"Правдивое обещание" "Восходящему льву". Иран нанес удары по Израилю
© AP Photo / Leo Correa

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 10
© AP Photo / Tomer Neuberg

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

Взрыв в Тель-Авиве во время иранской атаки

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

© AP Photo / Tomer Neuberg
2 из 10
© AP Photo / Leo Correa

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

Последствия обстрела Тель-Авива со стороны Ирана

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 10
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

Последствия обстрела Ришон-ле-Циона со стороны Ирана

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 10
© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

Жители Тегерана празднуют ответный удар Ирана по Израилю

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
5 из 10
© Getty Images / Majid Saeedi

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

Работа ПВО в Тегеране, Иран

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 10
© Getty Images / Majid Saeedi

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

Последствия обстрела Тегерана со стороны Израиля

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

© Getty Images / Majid Saeedi
7 из 10
© AP Photo / Ariel Schalit

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

© AP Photo / Ariel Schalit
8 из 10
© Getty Images / Amir Levy

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

© Getty Images / Amir Levy
9 из 10
© AP Photo / Ariel Schalit

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

© AP Photo / Ariel Schalit
10 из 10

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 10

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

© AP Photo / Tomer Neuberg
2 из 10

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 10

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 10

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
5 из 10

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 10

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

© Getty Images / Majid Saeedi
7 из 10

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

© AP Photo / Ariel Schalit
8 из 10

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

© Getty Images / Amir Levy
9 из 10

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

© AP Photo / Ariel Schalit
10 из 10
 
В миреРоссияСергей ЛавровАббас АракчиИранИзраильОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атакиИран нанес ответный удар по Израилю после обстрелов. Онлайн-репортажВчера, 23:20
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