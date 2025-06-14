Лавров обсудил с главой МИД Ирана обострение конфликта с Израилем
- глава российского МИД выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате ударов Израиля по Ирану;
- Москва осуждает силовую акцию Израиля против Ирана;
- Россия готова содействовать усилиям по деэскалации конфликта, а также урегулированию иранской ядерной программы;
- стороны условились продолжать контакты.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию "Восходящий лев" против ядерной программы Ирана.
- Более 200 израильских самолетов атаковали объекты на территории Исламской Республики.
- Ударам подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны, позже — ядерный центр в Фордо.
- Глава иранской Организации по атомной энергии заявил, что утечек радиации на ядерных объектах не было.
- В Тегеране под удар попали дома, где живут высокопоставленные военные.
- Жертвами атаки стали командующий КСИР Хосейн Салами, глава Генштаба Мохаммад Багери, командующий базой ПВО Голам Али Рашиди, десятки других военных.
- В ЦАХАЛ утверждают, что ликвидированы девять ключевых иранских ученых-ядерщиков.
- По данным израильских СМИ, "Моссад" заранее создал в Иране базу дронов со взрывчаткой, их использовали во время атаки.
- Власти Израиля назвали целью операции предотвращение угрозы существованию государства, так как, по утверждению разведки, Тегеран приблизился к точке невозврата в создании ядерного оружия.
- Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль развязал войну и Тегеран ответит силой.
- Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции "Правдивое обещание — 3".
- Иран выпустил по Израилю десятки дронов и баллистических ракет.
- Израильские СМИ сообщали о десятках пострадавших.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.
После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.
Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.
Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.
В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".
В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".
Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.
Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.
Израиль также продолжил наносить удары.
На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО
Израиль также продолжил наносить удары.
На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО
В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.
В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.
Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.
Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.
Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.
Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.
Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.
Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.
После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.
После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.
После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.
Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.
В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".
Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.
Израиль также продолжил наносить удары.
На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО
В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.
Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.
Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.
Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.
После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.