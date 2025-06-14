https://ria.ru/20250614/kologrivyy--2022786045.html
Кологривый находится среди эвакуированных из Ирана в Азербайджан россиян
Кологривый находится среди эвакуированных из Ирана в Азербайджан россиян - РИА Новости, 14.06.2025
Кологривый находится среди эвакуированных из Ирана в Азербайджан россиян
Актер Никита Кологривый также находится среди эвакуированных из Ирана в Азербайджан россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Баку. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T11:42:00+03:00
2025-06-14T11:42:00+03:00
2025-06-14T11:51:00+03:00
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БАКУ, 14 июн - РИА Новости. Актер Никита Кологривый также находится среди эвакуированных из Ирана в Азербайджан россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Баку.Ранее в посольстве РФ агентству сообщили о переходе азербайджанской границы со стороны Ирана 56 граждан РФ, включая режиссера Федора Бондарчука и его съемочную группу. Всего планируется эвакуация 88 россиян."Среди 56 эвакуированных из Ирана в Азербайджан имеется также и российский актер Никита Кологривый", - сообщили в посольстве.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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никита кологривый, иран, азербайджан, россия, обострение конфликта между израилем и ираном, в мире, федор бондарчук
Никита Кологривый, Иран, Азербайджан, Россия, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, В мире, Федор Бондарчук, Шоубиз
Кологривый находится среди эвакуированных из Ирана в Азербайджан россиян
Актер Кологривый находится среди эвакуированных из Ирана в Азербайджан россиян