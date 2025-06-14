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Шеф Пентагона высказался о возможной атаке Ирана на военные объекты США

Шеф Пентагона высказался о возможной атаке Ирана на военные объекты США - РИА Новости, 14.06.2025

Шеф Пентагона высказался о возможной атаке Ирана на военные объекты США

Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что возможная атака Ирана на военные объекты США была бы "плохой идеей", о которой Тегерану не следует даже думать. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T17:24:00+03:00

2025-06-14T17:24:00+03:00

2025-06-14T17:25:00+03:00

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сша

пит хегсет

аббас аракчи

али хаменеи

министерство обороны сша

обострение конфликта между израилем и ираном

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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что возможная атака Ирана на военные объекты США была бы "плохой идеей", о которой Тегерану не следует даже думать. "Ирану должно быть ясно, что им не следует обращать свой взор на Соединенные Штаты. Это была бы плохая идея", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя возможную атаку на американские военные объекты на Ближнем Востоке. Ранее агентство Mehr сообщило, что Иран заявил США, Франции и Великобритании о готовности атаковать их базы в случае поддержки ими Израиля. Днем ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи созвонился с коллегами из Франции и Великобритании, в МИД Ирана также был вызван посол Швейцарии в Тегеране, представляющий интересы США. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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