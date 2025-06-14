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Шеф Пентагона высказался о возможной атаке Ирана на военные объекты США - РИА Новости, 14.06.2025
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17:24 14.06.2025 (обновлено: 17:25 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/khegset--2022832414.html
Шеф Пентагона высказался о возможной атаке Ирана на военные объекты США
Шеф Пентагона высказался о возможной атаке Ирана на военные объекты США - РИА Новости, 14.06.2025
Шеф Пентагона высказался о возможной атаке Ирана на военные объекты США
Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что возможная атака Ирана на военные объекты США была бы "плохой идеей", о которой Тегерану не следует даже думать. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T17:24:00+03:00
2025-06-14T17:25:00+03:00
иран
израиль
сша
пит хегсет
аббас аракчи
али хаменеи
министерство обороны сша
обострение конфликта между израилем и ираном
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что возможная атака Ирана на военные объекты США была бы "плохой идеей", о которой Тегерану не следует даже думать. "Ирану должно быть ясно, что им не следует обращать свой взор на Соединенные Штаты. Это была бы плохая идея", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя возможную атаку на американские военные объекты на Ближнем Востоке. Ранее агентство Mehr сообщило, что Иран заявил США, Франции и Великобритании о готовности атаковать их базы в случае поддержки ими Израиля. Днем ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи созвонился с коллегами из Франции и Великобритании, в МИД Ирана также был вызван посол Швейцарии в Тегеране, представляющий интересы США. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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иран, израиль, сша, пит хегсет, аббас аракчи, али хаменеи, министерство обороны сша, обострение конфликта между израилем и ираном, в мире
Иран, Израиль, США, Пит Хегсет, Аббас Аракчи, Али Хаменеи, Министерство обороны США, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, В мире
Шеф Пентагона высказался о возможной атаке Ирана на военные объекты США

Шеф Пентагона Хегсет назвал плохой идеей возможную атаку Ирана на объекты США

© AP Photo / Alex BrandonГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что возможная атака Ирана на военные объекты США была бы "плохой идеей", о которой Тегерану не следует даже думать.
"Ирану должно быть ясно, что им не следует обращать свой взор на Соединенные Штаты. Это была бы плохая идея", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя возможную атаку на американские военные объекты на Ближнем Востоке.
Ранее агентство Mehr сообщило, что Иран заявил США, Франции и Великобритании о готовности атаковать их базы в случае поддержки ими Израиля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
13 июня, 12:34
Днем ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи созвонился с коллегами из Франции и Великобритании, в МИД Ирана также был вызван посол Швейцарии в Тегеране, представляющий интересы США.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
"Правдивое обещание" "Восходящему льву". Иран нанес удары по Израилю
© AP Photo / Leo Correa

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 10
© AP Photo / Tomer Neuberg

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

Взрыв в Тель-Авиве во время иранской атаки

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

© AP Photo / Tomer Neuberg
2 из 10
© AP Photo / Leo Correa

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

Последствия обстрела Тель-Авива со стороны Ирана

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 10
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

Последствия обстрела Ришон-ле-Циона со стороны Ирана

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 10
© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

Жители Тегерана празднуют ответный удар Ирана по Израилю

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
5 из 10
© Getty Images / Majid Saeedi

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

Работа ПВО в Тегеране, Иран

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 10
© Getty Images / Majid Saeedi

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

Последствия обстрела Тегерана со стороны Израиля

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

© Getty Images / Majid Saeedi
7 из 10
© AP Photo / Ariel Schalit

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

© AP Photo / Ariel Schalit
8 из 10
© Getty Images / Amir Levy

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

© Getty Images / Amir Levy
9 из 10
© AP Photo / Ariel Schalit

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

© AP Photo / Ariel Schalit
10 из 10

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 10

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

© AP Photo / Tomer Neuberg
2 из 10

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 10

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 10

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
5 из 10

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 10

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

© Getty Images / Majid Saeedi
7 из 10

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

© AP Photo / Ariel Schalit
8 из 10

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

© Getty Images / Amir Levy
9 из 10

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

© AP Photo / Ariel Schalit
10 из 10
 
ИранИзраильСШАПит ХегсетАббас АракчиАли ХаменеиМинистерство обороны СШАОбострение конфликта между Израилем и ИраномВ мире
 
 
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Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атакиИран нанес ответный удар по Израилю после обстрелов. Онлайн-репортажВчера, 23:20
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