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Миллиардер умер из-за нелепой случайности
Миллиардер умер из-за нелепой случайности - РИА Новости, 14.06.2025
Миллиардер умер из-за нелепой случайности
Известный индийский миллиардер и друг принца Уильяма Санджай Капур умер во время игры в поло в Британии, проглотив пчелу, передает Mirror. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T19:53:00+03:00
2025-06-14T19:53:00+03:00
2025-06-14T21:58:00+03:00
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Известный индийский миллиардер и друг принца Уильяма Санджай Капур умер во время игры в поло в Британии, проглотив пчелу, передает Mirror."Друг принца Уильяма скончался после того, как проглотил пчелу во время игры в поло, что вызвало сердечный приступ со смертельным исходом", — говорится в заявлении.Издание отмечает, что яд пчелы, ужалившей 53-летнего Капура в рот, вызвал у него мгновенную потерю сознания.За несколько часов до смерти индийский бизнесмен, получивший образование в Великобритании, отдал дань памяти погибшим при крушении самолета Boeing 787-8 авиакомпании Air India.У бизнесмена осталось трое детей: 20-летняя дочь Самайра и 14-летний сын Киаан, рожденные в браке со звездой Болливуда Каришме Капур, а также семилетний сын Азариас — от его второй жены, модели Прийе Сачдев.
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в мире, великобритания, индия
В мире, Великобритания, Индия
Миллиардер умер из-за нелепой случайности
Миллиардер Санджай Капур умер, проглотив пчелу во время игры в поло
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости.
Известный индийский миллиардер и друг принца Уильяма Санджай Капур умер во время игры в поло в Британии, проглотив пчелу, передает Mirror
.
"Друг принца Уильяма скончался после того, как проглотил пчелу во время игры в поло, что вызвало сердечный приступ со смертельным исходом", — говорится в заявлении.
Издание отмечает, что яд пчелы, ужалившей 53-летнего Капура в рот, вызвал у него мгновенную потерю сознания.
За несколько часов до смерти индийский бизнесмен, получивший образование в Великобритании
, отдал дань памяти погибшим при крушении самолета Boeing 787-8 авиакомпании Air India
.
У бизнесмена осталось трое детей: 20-летняя дочь Самайра и 14-летний сын Киаан, рожденные в браке со звездой Болливуда Каришме Капур, а также семилетний сын Азариас — от его второй жены, модели Прийе Сачдев.