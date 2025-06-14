https://ria.ru/20250614/kadry-2022818606.html

Минобороны показало кадры с российскими бойцами, вернувшимися из плена

Минобороны показало кадры с российскими бойцами, вернувшимися из плена - РИА Новости, 14.06.2025

Минобороны показало кадры с российскими бойцами, вернувшимися из плена

Минобороны России опубликовало видеоролик, на котором вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории российские военнослужащие в Белоруссии развернули российские РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T15:10:00+03:00

2025-06-14T15:10:00+03:00

2025-06-14T15:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

белоруссия

киев

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик, на котором вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории российские военнослужащие в Белоруссии развернули российские флаги. Ранее военное ведомство сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории очередной группы российских военнослужащих в рамках стамбульских договорённостей. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Российские бойцы находятся в Белоруссии, будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. На видеоролике видно, как вернувшиеся россияне, стоя на фоне автобуса, развернули российские флаги и кричат "Россия!", а затем садятся в автобусы, хлопают в ладоши и кричат "Ура!".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

белоруссия

киев

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Группа российских военнослужащих возвращена из плена Сейчас военнослужащие находятся в Белоруссии, им оказывают помощь. В дальнейшем они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях. 2025-06-14T15:10 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия, белоруссия, киев