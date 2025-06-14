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Минобороны показало кадры с российскими бойцами, вернувшимися из плена - РИА Новости, 14.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:10 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/kadry-2022818606.html
Минобороны показало кадры с российскими бойцами, вернувшимися из плена
Минобороны показало кадры с российскими бойцами, вернувшимися из плена - РИА Новости, 14.06.2025
Минобороны показало кадры с российскими бойцами, вернувшимися из плена
Минобороны России опубликовало видеоролик, на котором вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории российские военнослужащие в Белоруссии развернули российские РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T15:10:00+03:00
2025-06-14T15:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
белоруссия
киев
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик, на котором вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории российские военнослужащие в Белоруссии развернули российские флаги. Ранее военное ведомство сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории очередной группы российских военнослужащих в рамках стамбульских договорённостей. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Российские бойцы находятся в Белоруссии, будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. На видеоролике видно, как вернувшиеся россияне, стоя на фоне автобуса, развернули российские флаги и кричат "Россия!", а затем садятся в автобусы, хлопают в ладоши и кричат "Ура!".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белоруссия
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Группа российских военнослужащих возвращена из плена
Сейчас военнослужащие находятся в Белоруссии, им оказывают помощь. В дальнейшем они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях.
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вооруженные силы украины, россия, белоруссия, киев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Белоруссия, Киев
Минобороны показало кадры с российскими бойцами, вернувшимися из плена

Минобороны показало кадры с военными ВС России, вернувшимися из плена

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик, на котором вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории российские военнослужащие в Белоруссии развернули российские флаги.
Ранее военное ведомство сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории очередной группы российских военнослужащих в рамках стамбульских договорённостей. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Российские бойцы находятся в Белоруссии, будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
На видеоролике видно, как вернувшиеся россияне, стоя на фоне автобуса, развернули российские флаги и кричат "Россия!", а затем садятся в автобусы, хлопают в ладоши и кричат "Ура!".
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