https://ria.ru/20250614/kadry-2022818606.html
Минобороны показало кадры с российскими бойцами, вернувшимися из плена
Минобороны показало кадры с российскими бойцами, вернувшимися из плена - РИА Новости, 14.06.2025
Минобороны показало кадры с российскими бойцами, вернувшимися из плена
Минобороны России опубликовало видеоролик, на котором вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории российские военнослужащие в Белоруссии развернули российские РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T15:10:00+03:00
2025-06-14T15:10:00+03:00
2025-06-14T15:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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белоруссия
киев
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик, на котором вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории российские военнослужащие в Белоруссии развернули российские флаги. Ранее военное ведомство сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории очередной группы российских военнослужащих в рамках стамбульских договорённостей. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Российские бойцы находятся в Белоруссии, будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. На видеоролике видно, как вернувшиеся россияне, стоя на фоне автобуса, развернули российские флаги и кричат "Россия!", а затем садятся в автобусы, хлопают в ладоши и кричат "Ура!".
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Группа российских военнослужащих возвращена из плена
Сейчас военнослужащие находятся в Белоруссии, им оказывают помощь. В дальнейшем они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях.
2025-06-14T15:10
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РИА Новости
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вооруженные силы украины, россия, белоруссия, киев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Белоруссия, Киев
Минобороны показало кадры с российскими бойцами, вернувшимися из плена
Минобороны показало кадры с военными ВС России, вернувшимися из плена