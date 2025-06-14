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Юрист рассказал о сборе данных о действиях россиян в интернете - РИА Новости, 14.06.2025
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04:40 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/jurist-2022746747.html
Юрист рассказал о сборе данных о действиях россиян в интернете
Юрист рассказал о сборе данных о действиях россиян в интернете - РИА Новости, 14.06.2025
Юрист рассказал о сборе данных о действиях россиян в интернете
Американские компании и сервисы Google, Apple и Zoom собирают и хранят информацию о действиях россиян в интернете и могут передать потом эти сведения... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T04:40:00+03:00
2025-06-14T04:40:00+03:00
технологии
сша
россия
нью-йорк (город)
александр хаминский
google
apple
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Американские компании и сервисы Google, Apple и Zoom собирают и хранят информацию о действиях россиян в интернете и могут передать потом эти сведения спецслужбам США по их запросу или решению суда, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Минюст США во вторник заявил, что россиянина Юрия Гунгина, проживающего в Нью-Йорке, в США обвиняют в отмывании более 500 миллионов долларов через криптовалюту с целью якобы проведений операций для подсанкционных банков РФ. Гражданина России арестовали в Нью-Йорке, ему грозит более 60 лет тюремного заключения. Минюст США отметил, что обвинению еще предстоит доказать виновность Гунгина в суде. Как напомнил Хаминский, в качестве доказательства вины россиянина в суд были представлены поисковые запросы, которые делал Гунгин на своем личном компьютере. "Американские компании, такие как разработчики поисковых систем и программного обеспечения для телефонов и компьютеров Google и Apple, а также популярный сервис Zoom, постоянно собирают и хранят информацию о действиях россиян. Эти данные в любой момент могут быть переданы спецслужбам США по их запросу или решению суда", - рассказал юрист. Хаминский обратил внимание, что дело Гунгина демонстрирует особенности действующей в США правовой системы. Он уточнил, что за одни и те же обстоятельства россиянину инкриминировали сразу несколько уголовных составов. "Это позволяет суду, используя "принцип целесообразности" и свои широкие полномочия, назначать сроки в 100, 200 и более лет. В России такой подход невозможен: вина гражданина должна быть доказана в строго установленном законом порядке, суд связан законом", - подчеркнул юрист. Как отметил юрист, Гунгин также может стать очередным кандидатом на обмен. По мнению Хаминского, создание "обменного фонда" из задержанных россиян путем возбуждения подобных дел "выглядит недобросовестно", особенно на фоне только начавшегося налаживания отношений между РФ и США. Кроме того, юрист порекомендовал гражданам РФ, вне зависимости от места проживания или нахождения, быть максимально осторожными в интернете. "Поиск, переписка, использование программ – все фиксируется компаниями, подконтрольными США. Эти данные могут стать основой для обвинений. История Юрия Гугнина – прямое тому подтверждение", - предупредил Хаминский.
https://ria.ru/20250611/moshenniki-2022179648.html
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сша
россия
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технологии, сша, россия, нью-йорк (город), александр хаминский, google, apple
Технологии, США, Россия, Нью-Йорк (город), Александр Хаминский, Google, Apple
Юрист рассказал о сборе данных о действиях россиян в интернете

Юрист Хаминский: Google и Apple могут передавать данные россиян спецслужбам США

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Американские компании и сервисы Google, Apple и Zoom собирают и хранят информацию о действиях россиян в интернете и могут передать потом эти сведения спецслужбам США по их запросу или решению суда, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Минюст США во вторник заявил, что россиянина Юрия Гунгина, проживающего в Нью-Йорке, в США обвиняют в отмывании более 500 миллионов долларов через криптовалюту с целью якобы проведений операций для подсанкционных банков РФ. Гражданина России арестовали в Нью-Йорке, ему грозит более 60 лет тюремного заключения. Минюст США отметил, что обвинению еще предстоит доказать виновность Гунгина в суде. Как напомнил Хаминский, в качестве доказательства вины россиянина в суд были представлены поисковые запросы, которые делал Гунгин на своем личном компьютере.
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"Американские компании, такие как разработчики поисковых систем и программного обеспечения для телефонов и компьютеров Google и Apple, а также популярный сервис Zoom, постоянно собирают и хранят информацию о действиях россиян. Эти данные в любой момент могут быть переданы спецслужбам США по их запросу или решению суда", - рассказал юрист.
Хаминский обратил внимание, что дело Гунгина демонстрирует особенности действующей в США правовой системы. Он уточнил, что за одни и те же обстоятельства россиянину инкриминировали сразу несколько уголовных составов.
"Это позволяет суду, используя "принцип целесообразности" и свои широкие полномочия, назначать сроки в 100, 200 и более лет. В России такой подход невозможен: вина гражданина должна быть доказана в строго установленном законом порядке, суд связан законом", - подчеркнул юрист.
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Как отметил юрист, Гунгин также может стать очередным кандидатом на обмен. По мнению Хаминского, создание "обменного фонда" из задержанных россиян путем возбуждения подобных дел "выглядит недобросовестно", особенно на фоне только начавшегося налаживания отношений между РФ и США.
Кроме того, юрист порекомендовал гражданам РФ, вне зависимости от места проживания или нахождения, быть максимально осторожными в интернете.
"Поиск, переписка, использование программ – все фиксируется компаниями, подконтрольными США. Эти данные могут стать основой для обвинений. История Юрия Гугнина – прямое тому подтверждение", - предупредил Хаминский.
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