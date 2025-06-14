https://ria.ru/20250614/izrail-2022880772.html

Израиль пытался ликвидировать командира хуситов, пишут СМИ

Израиль пытался ликвидировать командира хуситов, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2025

Израиль пытался ликвидировать командира хуситов, пишут СМИ

Израиль в субботу нанес авиаудар по Йемену в попытке покушения на главного военного командира шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситы),... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-14T23:51:00+03:00

2025-06-14T23:51:00+03:00

2025-06-15T00:04:00+03:00

в мире

израиль

йемен

ансар алла

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Израиль в субботу нанес авиаудар по Йемену в попытке покушения на главного военного командира шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситы), сообщает корреспондент портала Axios Барак Равид в соцсети X со ссылкой на израильского чиновника."Израиль в субботу пытался ликвидировать главного военного командира хуситов с помощью авиаудара в Йемене", - написал Равид.В субботу не сообщалось о каких-либо ударах по Йемену.

https://ria.ru/20250604/jemen-2020781078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, йемен, ансар алла