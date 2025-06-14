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Израиль пытался ликвидировать командира хуситов, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2025
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23:51 14.06.2025 (обновлено: 00:04 15.06.2025)
https://ria.ru/20250614/izrail-2022880772.html
Израиль пытался ликвидировать командира хуситов, пишут СМИ
Израиль пытался ликвидировать командира хуситов, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2025
Израиль пытался ликвидировать командира хуситов, пишут СМИ
Израиль в субботу нанес авиаудар по Йемену в попытке покушения на главного военного командира шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситы),... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-14T23:51:00+03:00
2025-06-15T00:04:00+03:00
в мире
израиль
йемен
ансар алла
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Израиль в субботу нанес авиаудар по Йемену в попытке покушения на главного военного командира шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситы), сообщает корреспондент портала Axios Барак Равид в соцсети X со ссылкой на израильского чиновника."Израиль в субботу пытался ликвидировать главного военного командира хуситов с помощью авиаудара в Йемене", - написал Равид.В субботу не сообщалось о каких-либо ударах по Йемену.
https://ria.ru/20250604/jemen-2020781078.html
израиль
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в мире, израиль, йемен, ансар алла
В мире, Израиль, Йемен, Ансар Алла
Израиль пытался ликвидировать командира хуситов, пишут СМИ

Axios: Израиль нанес удар по Йемену, пытаясь ликвидировать командира хуситов

© AP Photo / Israel Ministry of DefenseПуск израильской ракеты
Пуск израильской ракеты - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Israel Ministry of Defense
Пуск израильской ракеты. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Израиль в субботу нанес авиаудар по Йемену в попытке покушения на главного военного командира шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситы), сообщает корреспондент портала Axios Барак Равид в соцсети X со ссылкой на израильского чиновника.
"Израиль в субботу пытался ликвидировать главного военного командира хуситов с помощью авиаудара в Йемене", - написал Равид.
В субботу не сообщалось о каких-либо ударах по Йемену.
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