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Израиль пытался ликвидировать командира хуситов, пишут СМИ
Израиль пытался ликвидировать командира хуситов, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2025
Израиль пытался ликвидировать командира хуситов, пишут СМИ
Израиль в субботу нанес авиаудар по Йемену в попытке покушения на главного военного командира шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситы),... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-14T23:51:00+03:00
2025-06-14T23:51:00+03:00
2025-06-15T00:04:00+03:00
в мире
израиль
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Израиль в субботу нанес авиаудар по Йемену в попытке покушения на главного военного командира шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситы), сообщает корреспондент портала Axios Барак Равид в соцсети X со ссылкой на израильского чиновника."Израиль в субботу пытался ликвидировать главного военного командира хуситов с помощью авиаудара в Йемене", - написал Равид.В субботу не сообщалось о каких-либо ударах по Йемену.
https://ria.ru/20250604/jemen-2020781078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, йемен, ансар алла
В мире, Израиль, Йемен, Ансар Алла
Израиль пытался ликвидировать командира хуситов, пишут СМИ
Axios: Израиль нанес удар по Йемену, пытаясь ликвидировать командира хуситов