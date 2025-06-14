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Израиль пережил болезненное расставание с иллюзиями - РИА Новости, 14.06.2025
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13:10 14.06.2025 (обновлено: 14:06 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html
Израиль пережил болезненное расставание с иллюзиями
Израиль пережил болезненное расставание с иллюзиями - РИА Новости, 14.06.2025
Израиль пережил болезненное расставание с иллюзиями
На протяжении всего вчерашнего дня израильское руководство источало зубодробительную уверенность: победа в противостоянии с Ираном уже фактически в кармане... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T13:10:00+03:00
2025-06-14T14:06:00+03:00
аналитика
обострение конфликта между израилем и ираном
моссад
биньямин нетаньяху
дональд трамп
израиль
иран
тегеран (город)
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На протяжении всего вчерашнего дня израильское руководство источало зубодробительную уверенность: победа в противостоянии с Ираном уже фактически в кармане. Судите сами: почти целый день весь мир наблюдал за тем, как Израиль, обезвредив иранское ПВО и ликвидировав многих военных руководителей КСИР и иранской армии, попросту хозяйничает в небе, нанося удар за ударом по ядерным и военным объектам противника.Особо ретивые аналитики спешили подводить итог: нарушена цепочка принятия решений и Иран не в состоянии нанести ответный удар. Более того, долгое время иранское руководство ограничивалось лишь словесными интервенциями, и у некоторых возникли сомнения в том, что за ними что-то последует. Вероятно, примерно так же думали и в Израиле.Рассвет 13 июня Биньямин Нетаньяху встречал как национальный лидер, все проблемы которого остались позади. Казалось, что он обеспечил себе если не главу, то хотя бы параграф в школьных учебниках истории. А все угрозы, которые еще недавно были для него головной болью, — от возможного развала правящей коалиции до уголовных дел — казалось, остались в прошлом: победителей не судят. А он представал победителем, который избавил родину от главной угрозы — ядерной программы Ирана. Правда, сам Иран подчеркивал, что не стремится к созданию ядерного оружия, но кто ж ему в Израиле-то верил.После заката этот образ развеялся как морок. Пришло время собирать камни. Выяснилось, что, несмотря на потери в руководстве, Иран в состоянии нанести ответный удар. Причем довольно убедительный. В первую же волну ЦАХАЛ не смогли сбить несколько ракет. С каждой следующей их число росло, а сопротивление некогда считавшейся всесильной израильской ПВО угасало. Минувшая ночь показала: Израиль уязвим. И в разлетавшихся по всему миру, несмотря на запрет съемки от армии обороны Израиля, видео каждый мог видеть это своими глазами.Иран же, в свою очередь, оправился после нокдауна первых часов после атаки и вышел из состояния грогги. К вечеру вчерашнего дня стали поступать сообщения о первых сбитых израильских самолетах — хотя на момент выхода этого текста убедительных подтверждений Тегеран не предоставил. Также стало известно о предотвращении нескольких диверсий израильских спецслужб в Иране при помощи беспилотников.Конечно, сопоставимой с израильской результативностью Тегеран похвастать не может. Но проблема для Израиля в том, что лучший момент для устранения "иранской угрозы" он уже упустил. Организовать второй такой же обезоруживающий удар будет крайне трудно. Между тем почти сутки прохозяйничав в небе над Ближним Востоком, ВВС Израиля не смогли выполнить главную задачу: ядерная программа Ирана продолжает работу. Да, часть объектов повреждена, а ущерб еще предстоит оценить. Но ни о каком уничтожении речь не идет — многие цели скрыты под землей, и "добомбиться" до них очень непросто. И вместо быстрой победы — очень неловко в данном контексте использовать слово "блицкриг" — перед Западным Иерусалимом открываются не самые радужные перспективы.Дальнейшие авиаудары будут сопряжены с рисками потери самолетов. А обмен ударами приведет к потерям не только в Иране, но и в Израиле. При этом Израиль традиционно болезненно переносит потери — отсюда все эти обмены сотен заключенных на одного пленного. В общем, на первый взгляд блестящее начало операции завело Израиль в тупик: программа-максимум в виде уничтожения ядерной программы Ирана недостижима, а продолжение противостояния невыгодно. В сухом остатке Нетаньяху из национального лидера превратился в политика, который подписал свой народ на конфликт с сомнительными перспективами.Тегеран тоже понес тяжелые потери, а вопрос восстановления боеспособности ПВО по-прежнему остается открытым — сегодня ВВС Израиля наносили новые удары. Продолжать испытывать на прочность ядерные объекты особого желания нет. Причем, Израиль может начать бомбить не только их, но и нефтяную промышленность, которая куда более уязвима. Да и возможности Израиля по устранению членов иранского руководства пока остаются неясными — и это тоже большой риск.И здесь, казалось бы, самое время для дипломатии. Вот только, как отметил Дональд Трамп, ЦАХАЛ и "Моссад" уничтожили всех членов иранской делегации, которая участвовала в переговорах в Омане. Да и к самому Трампу у Тегерана наверняка есть вопросы.Американский президент вчера старательно убеждал всех, что не был в курсе планов Израиля. Правда, еще за несколько дней до этого он заявлял Нетаньяху, что у того нет "зеленого света" на удар по Ирану. Несмотря на это, пока в Тегеране заявляют о том, что судьба переговоров не решена, и не отказываются от дипломатии. И это, судя по всему, не только лучший, но вообще единственный способ выйти из нынешнего кризиса. В противном случае две страны, не имеющие сухопутной границы, продолжат обмениваться ракетно-бомбовыми ударами без надежды на какое-то разрешение конфликта.
https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html
https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html
https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html
https://ria.ru/20250614/bezopasnost-2022734744.html
израиль
иран
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Давид Нармания
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Давид Нармания
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аналитика, обострение конфликта между израилем и ираном, моссад, биньямин нетаньяху, дональд трамп, израиль, иран, тегеран (город)
Аналитика, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Моссад, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Израиль, Иран, Тегеран (город)

Израиль пережил болезненное расставание с иллюзиями

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
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Давид Нармания
Давид Нармания
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На протяжении всего вчерашнего дня израильское руководство источало зубодробительную уверенность: победа в противостоянии с Ираном уже фактически в кармане. Судите сами: почти целый день весь мир наблюдал за тем, как Израиль, обезвредив иранское ПВО и ликвидировав многих военных руководителей КСИР и иранской армии, попросту хозяйничает в небе, нанося удар за ударом по ядерным и военным объектам противника.
Особо ретивые аналитики спешили подводить итог: нарушена цепочка принятия решений и Иран не в состоянии нанести ответный удар. Более того, долгое время иранское руководство ограничивалось лишь словесными интервенциями, и у некоторых возникли сомнения в том, что за ними что-то последует. Вероятно, примерно так же думали и в Израиле.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль открыл ящик Пандоры: есть ли еще шанс закрыть его
Вчера, 08:00
Рассвет 13 июня Биньямин Нетаньяху встречал как национальный лидер, все проблемы которого остались позади. Казалось, что он обеспечил себе если не главу, то хотя бы параграф в школьных учебниках истории. А все угрозы, которые еще недавно были для него головной болью, — от возможного развала правящей коалиции до уголовных дел — казалось, остались в прошлом: победителей не судят. А он представал победителем, который избавил родину от главной угрозы — ядерной программы Ирана. Правда, сам Иран подчеркивал, что не стремится к созданию ядерного оружия, но кто ж ему в Израиле-то верил.
После заката этот образ развеялся как морок. Пришло время собирать камни. Выяснилось, что, несмотря на потери в руководстве, Иран в состоянии нанести ответный удар. Причем довольно убедительный. В первую же волну ЦАХАЛ не смогли сбить несколько ракет. С каждой следующей их число росло, а сопротивление некогда считавшейся всесильной израильской ПВО угасало. Минувшая ночь показала: Израиль уязвим. И в разлетавшихся по всему миру, несмотря на запрет съемки от армии обороны Израиля, видео каждый мог видеть это своими глазами.
Иран же, в свою очередь, оправился после нокдауна первых часов после атаки и вышел из состояния грогги. К вечеру вчерашнего дня стали поступать сообщения о первых сбитых израильских самолетах — хотя на момент выхода этого текста убедительных подтверждений Тегеран не предоставил. Также стало известно о предотвращении нескольких диверсий израильских спецслужб в Иране при помощи беспилотников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Апокалипсис сегодня: такой войны мир еще не видел
13 июня, 13:44
Конечно, сопоставимой с израильской результативностью Тегеран похвастать не может. Но проблема для Израиля в том, что лучший момент для устранения "иранской угрозы" он уже упустил. Организовать второй такой же обезоруживающий удар будет крайне трудно. Между тем почти сутки прохозяйничав в небе над Ближним Востоком, ВВС Израиля не смогли выполнить главную задачу: ядерная программа Ирана продолжает работу. Да, часть объектов повреждена, а ущерб еще предстоит оценить. Но ни о каком уничтожении речь не идет — многие цели скрыты под землей, и "добомбиться" до них очень непросто. И вместо быстрой победы — очень неловко в данном контексте использовать слово "блицкриг" — перед Западным Иерусалимом открываются не самые радужные перспективы.
Дальнейшие авиаудары будут сопряжены с рисками потери самолетов. А обмен ударами приведет к потерям не только в Иране, но и в Израиле. При этом Израиль традиционно болезненно переносит потери — отсюда все эти обмены сотен заключенных на одного пленного. В общем, на первый взгляд блестящее начало операции завело Израиль в тупик: программа-максимум в виде уничтожения ядерной программы Ирана недостижима, а продолжение противостояния невыгодно. В сухом остатке Нетаньяху из национального лидера превратился в политика, который подписал свой народ на конфликт с сомнительными перспективами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
13 июня, 12:34
Тегеран тоже понес тяжелые потери, а вопрос восстановления боеспособности ПВО по-прежнему остается открытым — сегодня ВВС Израиля наносили новые удары. Продолжать испытывать на прочность ядерные объекты особого желания нет. Причем, Израиль может начать бомбить не только их, но и нефтяную промышленность, которая куда более уязвима. Да и возможности Израиля по устранению членов иранского руководства пока остаются неясными — и это тоже большой риск.
И здесь, казалось бы, самое время для дипломатии. Вот только, как отметил Дональд Трамп, ЦАХАЛ и "Моссад" уничтожили всех членов иранской делегации, которая участвовала в переговорах в Омане. Да и к самому Трампу у Тегерана наверняка есть вопросы.
Американский президент вчера старательно убеждал всех, что не был в курсе планов Израиля. Правда, еще за несколько дней до этого он заявлял Нетаньяху, что у того нет "зеленого света" на удар по Ирану. Несмотря на это, пока в Тегеране заявляют о том, что судьба переговоров не решена, и не отказываются от дипломатии. И это, судя по всему, не только лучший, но вообще единственный способ выйти из нынешнего кризиса. В противном случае две страны, не имеющие сухопутной границы, продолжат обмениваться ракетно-бомбовыми ударами без надежды на какое-то разрешение конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Проспали страну: репетиция обезоруживающего удара по России прошла успешно
Вчера, 08:00
 
АналитикаОбострение конфликта между Израилем и ИраномМоссадБиньямин НетаньяхуДональд ТрампИзраильИранТегеран (город)
 
 
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Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атакиИран нанес ответный удар по Израилю после обстрелов. Онлайн-репортажВчера, 23:20
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