Министр обороны Израиля пригрозил сжечь Тегеран
Министр обороны Израиля Кац: Тегеран сгорит, если Иран продолжит обстрелы
© AP Photo / Sebastian Scheiner, PoolМинистр иностранных дел Израиля Исраэль Кац
© AP Photo / Sebastian Scheiner, Pool
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил, что "Тегеран сгорит", если Иран продолжит обстреливать Израиль баллистическими ракетами.
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"Иранский диктатор (верховный лидер Али Хаменеи - ред.) превращает граждан Ирана в заложников и материализует сценарий, при котором иранцы и жители Тегерана в частности, заплатят высокую цену за преступный вред гражданам Израиля. Если Хаменеи продолжит обстреливать ракетами израильский тыл, Тегеран сгорит", - приводит пресс-служба Каца его заявление после завершения оценки ситуации с безопасностью.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.