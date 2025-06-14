https://ria.ru/20250614/izrail-2022789694.html

Министр обороны Израиля пригрозил сжечь Тегеран

Министр обороны Израиля пригрозил сжечь Тегеран - РИА Новости, 14.06.2025

Министр обороны Израиля пригрозил сжечь Тегеран

Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил, что "Тегеран сгорит", если Иран продолжит обстреливать Израиль баллистическими ракетами. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T12:17:00+03:00

2025-06-14T12:17:00+03:00

2025-06-14T12:29:00+03:00

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обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил, что "Тегеран сгорит", если Иран продолжит обстреливать Израиль баллистическими ракетами."Иранский диктатор (верховный лидер Али Хаменеи - ред.) превращает граждан Ирана в заложников и материализует сценарий, при котором иранцы и жители Тегерана в частности, заплатят высокую цену за преступный вред гражданам Израиля. Если Хаменеи продолжит обстреливать ракетами израильский тыл, Тегеран сгорит", - приводит пресс-служба Каца его заявление после завершения оценки ситуации с безопасностью.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, тегеран (город)