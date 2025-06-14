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Министр обороны Израиля пригрозил сжечь Тегеран - РИА Новости, 14.06.2025
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12:17 14.06.2025 (обновлено: 12:29 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/izrail-2022789694.html
Министр обороны Израиля пригрозил сжечь Тегеран
Министр обороны Израиля пригрозил сжечь Тегеран - РИА Новости, 14.06.2025
Министр обороны Израиля пригрозил сжечь Тегеран
Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил, что "Тегеран сгорит", если Иран продолжит обстреливать Израиль баллистическими ракетами. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T12:17:00+03:00
2025-06-14T12:29:00+03:00
в мире
израиль
иран
обострение конфликта между израилем и ираном
тегеран (город)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил, что "Тегеран сгорит", если Иран продолжит обстреливать Израиль баллистическими ракетами."Иранский диктатор (верховный лидер Али Хаменеи - ред.) превращает граждан Ирана в заложников и материализует сценарий, при котором иранцы и жители Тегерана в частности, заплатят высокую цену за преступный вред гражданам Израиля. Если Хаменеи продолжит обстреливать ракетами израильский тыл, Тегеран сгорит", - приводит пресс-служба Каца его заявление после завершения оценки ситуации с безопасностью.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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израиль
иран
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в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, тегеран (город)
В мире, Израиль, Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Тегеран (город)
Министр обороны Израиля пригрозил сжечь Тегеран

Министр обороны Израиля Кац: Тегеран сгорит, если Иран продолжит обстрелы

© AP Photo / Sebastian Scheiner, PoolМинистр иностранных дел Израиля Исраэль Кац
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Sebastian Scheiner, Pool
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил, что "Тегеран сгорит", если Иран продолжит обстреливать Израиль баллистическими ракетами.
«
"Иранский диктатор (верховный лидер Али Хаменеи - ред.) превращает граждан Ирана в заложников и материализует сценарий, при котором иранцы и жители Тегерана в частности, заплатят высокую цену за преступный вред гражданам Израиля. Если Хаменеи продолжит обстреливать ракетами израильский тыл, Тегеран сгорит", - приводит пресс-служба Каца его заявление после завершения оценки ситуации с безопасностью.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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