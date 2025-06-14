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При ударах Ирана по Израилю пострадали минимум 63 человека, пишут СМИ

При ударах Ирана по Израилю пострадали минимум 63 человека, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2025

При ударах Ирана по Израилю пострадали минимум 63 человека, пишут СМИ

Минимум 63 человека пострадали и один погиб в результате четырех волн ответных ударов Ирана по Израилю, сообщает газета Jerusalem Post. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T06:30:00+03:00

2025-06-14T06:30:00+03:00

2025-06-14T06:30:00+03:00

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Минимум 63 человека пострадали и один погиб в результате четырех волн ответных ударов Ирана по Израилю, сообщает газета Jerusalem Post. "Минимум 63 пострадали, один убит после четырех раундов иранской атаки по Израилю", - говорится в публикации на сайте издания. Ранее портал Ynet со ссылкой на больницу уже сообщал о том, что из-за тяжелых ранений после ответной атаки Ирана по Израилю скончалась женщина. Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Иран в ответ на удары Израиля начал проводить операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана 2025-06-14T06:30 true PT66M12S

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Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном