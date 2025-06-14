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В Тель-Авиве и Иерусалиме прогремели взрывы, пишут СМИ

В Тель-Авиве и Иерусалиме прогремели взрывы, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2025

В Тель-Авиве и Иерусалиме прогремели взрывы, пишут СМИ

Звуки взрывов слышны в Тель-Авиве и Иерусалиме, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T05:44:00+03:00

2025-06-14T05:44:00+03:00

2025-06-14T05:44:00+03:00

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Звуки взрывов слышны в Тель-Авиве и Иерусалиме, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее заявила об очередном залпе ракет в направлении страны. "Взрывы слышны над Тель-Авивом... Взрывы слышны над Иерусалимом", - говорится в сообщениях агентства со ссылкой на свидетелей событий. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Дарья Буймова

в мире, иран, тель-авив, израиль, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном, иерусалим