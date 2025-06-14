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Армия Израиля снова зафиксировала пуск ракет из Ирана, работает ПВО

Армия Израиля снова зафиксировала пуск ракет из Ирана, работает ПВО - РИА Новости, 14.06.2025

Армия Израиля снова зафиксировала пуск ракет из Ирана, работает ПВО

Армия обороны Израиля заявила в Telegram-канале, что снова зафиксировала пуск ракет из Ирана в направлении Израиля, работает ПВО. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T05:29:00+03:00

2025-06-14T05:29:00+03:00

2025-06-14T08:15:00+03:00

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тегеран (город)

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила в Telegram-канале, что снова зафиксировала пуск ракет из Ирана в направлении Израиля, работает ПВО. "ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракет из Ирана в сторону Израиля. Системы обороны работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении, опубликованном ЦАХАЛ. В другом сообщении армии говорится, что "ВВС Израиля работают над перехватом (целей – ред.) и нанесением ударов там, где необходимо, для устранения угрозы". В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Иран в ответ на удары Израиля начал проводить операцию "Правдивое обещание - 3" по военным целям в Израиле.

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тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры, предположительно, новой ракетной атаки Ирана на Израиль Кадры, предположительно, новой ракетной атаки Ирана на Израиль. 2025-06-14T05:29 true PT0M21S

LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана 2025-06-14T05:29 true PT66M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном