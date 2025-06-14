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Армия Израиля снова зафиксировала пуск ракет из Ирана, работает ПВО - РИА Новости, 14.06.2025
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05:29 14.06.2025 (обновлено: 08:15 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/izrail-2022749448.html
Армия Израиля снова зафиксировала пуск ракет из Ирана, работает ПВО
Армия Израиля снова зафиксировала пуск ракет из Ирана, работает ПВО - РИА Новости, 14.06.2025
Армия Израиля снова зафиксировала пуск ракет из Ирана, работает ПВО
Армия обороны Израиля заявила в Telegram-канале, что снова зафиксировала пуск ракет из Ирана в направлении Израиля, работает ПВО. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T05:29:00+03:00
2025-06-14T08:15:00+03:00
в мире
израиль
иран
тегеран (город)
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила в Telegram-канале, что снова зафиксировала пуск ракет из Ирана в направлении Израиля, работает ПВО. "ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракет из Ирана в сторону Израиля. Системы обороны работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении, опубликованном ЦАХАЛ. В другом сообщении армии говорится, что "ВВС Израиля работают над перехватом (целей – ред.) и нанесением ударов там, где необходимо, для устранения угрозы". В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Иран в ответ на удары Израиля начал проводить операцию "Правдивое обещание - 3" по военным целям в Израиле.
израиль
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4.7
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7 495 645-6601
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Кадры, предположительно, новой ракетной атаки Ирана на Израиль
Кадры, предположительно, новой ракетной атаки Ирана на Израиль.
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LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана
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в мире, израиль, иран, тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Армия Израиля снова зафиксировала пуск ракет из Ирана, работает ПВО

ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана в направлении Израиля

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила в Telegram-канале, что снова зафиксировала пуск ракет из Ирана в направлении Израиля, работает ПВО.
"ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракет из Ирана в сторону Израиля. Системы обороны работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении, опубликованном ЦАХАЛ.
В другом сообщении армии говорится, что "ВВС Израиля работают над перехватом (целей – ред.) и нанесением ударов там, где необходимо, для устранения угрозы".
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Иран в ответ на удары Израиля начал проводить операцию "Правдивое обещание - 3" по военным целям в Израиле.
Операция "Восходящий лев". Последствия израильских ударов по Ирану
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

Поврежденные автомобили на площади в районе Нармак в Тегеране после израильских авиаударов

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8
 
В миреИзраильИранТегеран (город)Обострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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