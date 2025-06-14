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В Израиле заявили о большом материальном ущербе от иранских атак

В Израиле заявили о большом материальном ущербе от иранских атак - РИА Новости, 14.06.2025

В Израиле заявили о большом материальном ущербе от иранских атак

Материальный ущерб в результате удара Ирана по Израилю огромен, однако число пострадавших сравнительно небольшое, заявил командующий округом Тель-Авива, об этом РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T02:52:00+03:00

2025-06-14T02:52:00+03:00

2025-06-14T08:43:00+03:00

обострение конфликта между израилем и ираном

израиль

иран

тель-авив

в мире

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Материальный ущерб в результате удара Ирана по Израилю огромен, однако число пострадавших сравнительно небольшое, заявил командующий округом Тель-Авива, об этом ЦАХАЛ пишет в своем Telegram-канале."Число пострадавших сравнительно небольшое, все нетяжелые, с учетом огромных разрушений", — заявил командующий, слова которого приводит Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), не называя его имени.ЦАХАЛ также сообщает, что командование тыла Израиля развернуло свои силы в нескольких регионах страны на фоне ответных ударов со стороны Ирана.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Иран наносит ракетный удар по Израилю Иран наносит ракетный удар по Израилю 2025-06-14T02:52 true PT0M41S

Новые удары по Тель-Авиву На кадрах из соцсетей – Тель-Авив. 2025-06-14T02:52 true PT0M31S

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Дарья Буймова

обострение конфликта между израилем и ираном, израиль, иран, тель-авив, в мире, армия обороны израиля (цахал), видео