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В Израиле заявили о большом материальном ущербе от иранских атак - РИА Новости, 14.06.2025
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02:52 14.06.2025 (обновлено: 08:43 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/izrail-2022741994.html
В Израиле заявили о большом материальном ущербе от иранских атак
В Израиле заявили о большом материальном ущербе от иранских атак - РИА Новости, 14.06.2025
В Израиле заявили о большом материальном ущербе от иранских атак
Материальный ущерб в результате удара Ирана по Израилю огромен, однако число пострадавших сравнительно небольшое, заявил командующий округом Тель-Авива, об этом РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T02:52:00+03:00
2025-06-14T08:43:00+03:00
обострение конфликта между израилем и ираном
израиль
иран
тель-авив
в мире
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Материальный ущерб в результате удара Ирана по Израилю огромен, однако число пострадавших сравнительно небольшое, заявил командующий округом Тель-Авива, об этом ЦАХАЛ пишет в своем Telegram-канале."Число пострадавших сравнительно небольшое, все нетяжелые, с учетом огромных разрушений", — заявил командующий, слова которого приводит Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), не называя его имени.ЦАХАЛ также сообщает, что командование тыла Израиля развернуло свои силы в нескольких регионах страны на фоне ответных ударов со стороны Ирана.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
израиль
иран
тель-авив
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Дарья Буймова
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Иран наносит ракетный удар по Израилю
Иран наносит ракетный удар по Израилю
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Новые удары по Тель-Авиву
На кадрах из соцсетей – Тель-Авив.
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РИА Новости
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60
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обострение конфликта между израилем и ираном, израиль, иран, тель-авив, в мире, армия обороны израиля (цахал), видео
Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Израиль, Иран, Тель-Авив, В мире, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
В Израиле заявили о большом материальном ущербе от иранских атак
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Материальный ущерб в результате удара Ирана по Израилю огромен, однако число пострадавших сравнительно небольшое, заявил командующий округом Тель-Авива, об этом ЦАХАЛ пишет в своем Telegram-канале.
2025-06-14T02:52
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В Израиле заявили о большом материальном ущербе от иранских атак

Командующий округом Тель-Авива: ущерб от удара Ирана огромен

© AP PhotoСистемы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Материальный ущерб в результате удара Ирана по Израилю огромен, однако число пострадавших сравнительно небольшое, заявил командующий округом Тель-Авива, об этом ЦАХАЛ пишет в своем Telegram-канале.
"Число пострадавших сравнительно небольшое, все нетяжелые, с учетом огромных разрушений", — заявил командующий, слова которого приводит Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), не называя его имени.
ЦАХАЛ также сообщает, что командование тыла Израиля развернуло свои силы в нескольких регионах страны на фоне ответных ударов со стороны Ирана.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
 
Обострение конфликта между Израилем и ИраномИзраильИранТель-АвивВ миреАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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