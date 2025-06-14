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В Израиле заявили о большом материальном ущербе от иранских атак
В Израиле заявили о большом материальном ущербе от иранских атак - РИА Новости, 14.06.2025
В Израиле заявили о большом материальном ущербе от иранских атак
Материальный ущерб в результате удара Ирана по Израилю огромен, однако число пострадавших сравнительно небольшое, заявил командующий округом Тель-Авива, об этом РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T02:52:00+03:00
2025-06-14T02:52:00+03:00
2025-06-14T08:43:00+03:00
обострение конфликта между израилем и ираном
израиль
иран
тель-авив
в мире
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Материальный ущерб в результате удара Ирана по Израилю огромен, однако число пострадавших сравнительно небольшое, заявил командующий округом Тель-Авива, об этом ЦАХАЛ пишет в своем Telegram-канале."Число пострадавших сравнительно небольшое, все нетяжелые, с учетом огромных разрушений", — заявил командующий, слова которого приводит Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), не называя его имени.ЦАХАЛ также сообщает, что командование тыла Израиля развернуло свои силы в нескольких регионах страны на фоне ответных ударов со стороны Ирана.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Иран наносит ракетный удар по Израилю
Иран наносит ракетный удар по Израилю
2025-06-14T02:52
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Новые удары по Тель-Авиву
На кадрах из соцсетей – Тель-Авив.
2025-06-14T02:52
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение конфликта между израилем и ираном, израиль, иран, тель-авив, в мире, армия обороны израиля (цахал), видео
Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Израиль, Иран, Тель-Авив, В мире, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
В Израиле заявили о большом материальном ущербе от иранских атак
Командующий округом Тель-Авива: ущерб от удара Ирана огромен