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При ответной атаке Ирана на Израиль погибла женщина, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2025
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02:18 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/izrail-2022739424.html
При ответной атаке Ирана на Израиль погибла женщина, пишут СМИ
При ответной атаке Ирана на Израиль погибла женщина, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2025
При ответной атаке Ирана на Израиль погибла женщина, пишут СМИ
Женщина, получившая тяжелые травмы во время ответной атаки Ирана по Израилю, скончалась, сообщает портал Ynet со ссылкой на больницу. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T02:18:00+03:00
2025-06-14T02:18:00+03:00
в мире
израиль
иран
али хаменеи
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Женщина, получившая тяжелые травмы во время ответной атаки Ирана по Израилю, скончалась, сообщает портал Ynet со ссылкой на больницу. "Подтверждена смерть женщины, которая ранее получила критические ранения при прямом попадании ракеты в жилое здание в Гуш-Дане (центр Израиля - ред.)", - говорится в публикации на сайте портала со ссылкой на больницу Бейлинсон. Ранее портал сообщал о том, что из-за ракетной атаки в Израиле пострадали более 40 человек. Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Иран в ответ на удары Израиля начал проводить операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Очевидцы, как утверждают в СМИ, сняли кадры попадания ракеты в здание
Очевидцы, как утверждают в СМИ, сняли кадры попадания ракеты в здание
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LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана
LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана
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РИА Новости
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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60
в мире, израиль, иран, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном, видео
В мире, Израиль, Иран, Али Хаменеи, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
При ответной атаке Ирана на Израиль погибла женщина, пишут СМИ
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Женщина, получившая тяжелые травмы во время ответной атаки Ирана по Израилю, скончалась, сообщает портал Ynet со ссылкой на больницу.
2025-06-14T02:18
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При ответной атаке Ирана на Израиль погибла женщина, пишут СМИ

Ynet: при ракетной атаке Ирана по Израилю из-за тяжелых ранений погибла женщина

© AP PhotoСистемы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Женщина, получившая тяжелые травмы во время ответной атаки Ирана по Израилю, скончалась, сообщает портал Ynet со ссылкой на больницу.
"Подтверждена смерть женщины, которая ранее получила критические ранения при прямом попадании ракеты в жилое здание в Гуш-Дане (центр Израиля - ред.)", - говорится в публикации на сайте портала со ссылкой на больницу Бейлинсон.
Ранее портал сообщал о том, что из-за ракетной атаки в Израиле пострадали более 40 человек.
Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Иран в ответ на удары Израиля начал проводить операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
 
В миреИзраильИранАли ХаменеиОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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