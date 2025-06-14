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При ответной атаке Ирана на Израиль погибла женщина, пишут СМИ
При ответной атаке Ирана на Израиль погибла женщина, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2025
При ответной атаке Ирана на Израиль погибла женщина, пишут СМИ
Женщина, получившая тяжелые травмы во время ответной атаки Ирана по Израилю, скончалась, сообщает портал Ynet со ссылкой на больницу. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T02:18:00+03:00
2025-06-14T02:18:00+03:00
2025-06-14T02:18:00+03:00
в мире
израиль
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али хаменеи
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Женщина, получившая тяжелые травмы во время ответной атаки Ирана по Израилю, скончалась, сообщает портал Ynet со ссылкой на больницу. "Подтверждена смерть женщины, которая ранее получила критические ранения при прямом попадании ракеты в жилое здание в Гуш-Дане (центр Израиля - ред.)", - говорится в публикации на сайте портала со ссылкой на больницу Бейлинсон. Ранее портал сообщал о том, что из-за ракетной атаки в Израиле пострадали более 40 человек. Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Иран в ответ на удары Израиля начал проводить операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Очевидцы, как утверждают в СМИ, сняли кадры попадания ракеты в здание
Очевидцы, как утверждают в СМИ, сняли кадры попадания ракеты в здание
2025-06-14T02:18
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LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана
LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана
2025-06-14T02:18
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РИА Новости
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в мире, израиль, иран, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном, видео
В мире, Израиль, Иран, Али Хаменеи, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
При ответной атаке Ирана на Израиль погибла женщина, пишут СМИ
Ynet: при ракетной атаке Ирана по Израилю из-за тяжелых ранений погибла женщина