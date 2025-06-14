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В небе над Тель-Авивом работает ПВО - РИА Новости, 14.06.2025
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01:26 14.06.2025 (обновлено: 01:37 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/izrail-2022737144.html
В небе над Тель-Авивом работает ПВО
В небе над Тель-Авивом работает ПВО - РИА Новости, 14.06.2025
В небе над Тель-Авивом работает ПВО
Израильские военные зафиксировали еще один ракетный залп по центру страны со стороны Ирана, в небе над Тель-Авивом работает ПВО и слышны взрывы, передает... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T01:26:00+03:00
2025-06-14T01:37:00+03:00
в мире
тель-авив
обострение конфликта между израилем и ираном
израиль
иран
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - РИА Новости. Израильские военные зафиксировали еще один ракетный залп по центру страны со стороны Ирана, в небе над Тель-Авивом работает ПВО и слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.По данным системы оповещения о ракетных обстрелах, сирены тревоги были зафиксированы в десятках городах, расположенных на значительной части территории страны.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
тель-авив
израиль
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Ракетный удар по Тель-Авиву
Ракетный удар по Тель-Авиву
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в мире, тель-авив, обострение конфликта между израилем и ираном, израиль, иран, видео
В мире, Тель-Авив, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Израиль, Иран
В небе над Тель-Авивом работает ПВО
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - РИА Новости. Израильские военные зафиксировали еще один ракетный залп по центру страны со стороны Ирана, в небе над Тель-Авивом работает ПВО и слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-14T01:26
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PT0M09S
В небе над Тель-Авивом работает ПВО

В небе над Тель-Авивом работает ПВО и слышны взрывы

© AP PhotoСистемы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - РИА Новости. Израильские военные зафиксировали еще один ракетный залп по центру страны со стороны Ирана, в небе над Тель-Авивом работает ПВО и слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.
По данным системы оповещения о ракетных обстрелах, сирены тревоги были зафиксированы в десятках городах, расположенных на значительной части территории страны.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
 
В миреТель-АвивОбострение конфликта между Израилем и ИраномИзраильИран
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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