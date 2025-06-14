https://ria.ru/20250614/izrail-2022737144.html

В небе над Тель-Авивом работает ПВО

В небе над Тель-Авивом работает ПВО - РИА Новости, 14.06.2025

В небе над Тель-Авивом работает ПВО

Израильские военные зафиксировали еще один ракетный залп по центру страны со стороны Ирана, в небе над Тель-Авивом работает ПВО и слышны взрывы, передает... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T01:26:00+03:00

2025-06-14T01:26:00+03:00

2025-06-14T01:37:00+03:00

в мире

тель-авив

обострение конфликта между израилем и ираном

израиль

иран

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022715191_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e1f6e437138ecb46b5b3dfb0653083a4.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - РИА Новости. Израильские военные зафиксировали еще один ракетный залп по центру страны со стороны Ирана, в небе над Тель-Авивом работает ПВО и слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.По данным системы оповещения о ракетных обстрелах, сирены тревоги были зафиксированы в десятках городах, расположенных на значительной части территории страны.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

тель-авив

израиль

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ракетный удар по Тель-Авиву Ракетный удар по Тель-Авиву 2025-06-14T01:26 true PT0M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тель-авив, обострение конфликта между израилем и ираном, израиль, иран, видео