https://ria.ru/20250614/izrail-2022737144.html
В небе над Тель-Авивом работает ПВО
В небе над Тель-Авивом работает ПВО - РИА Новости, 14.06.2025
В небе над Тель-Авивом работает ПВО
Израильские военные зафиксировали еще один ракетный залп по центру страны со стороны Ирана, в небе над Тель-Авивом работает ПВО и слышны взрывы, передает... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T01:26:00+03:00
2025-06-14T01:26:00+03:00
2025-06-14T01:37:00+03:00
в мире
тель-авив
обострение конфликта между израилем и ираном
израиль
иран
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - РИА Новости. Израильские военные зафиксировали еще один ракетный залп по центру страны со стороны Ирана, в небе над Тель-Авивом работает ПВО и слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.По данным системы оповещения о ракетных обстрелах, сирены тревоги были зафиксированы в десятках городах, расположенных на значительной части территории страны.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Ракетный удар по Тель-Авиву
Ракетный удар по Тель-Авиву
2025-06-14T01:26
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, обострение конфликта между израилем и ираном, израиль, иран, видео
В мире, Тель-Авив, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Израиль, Иран
В небе над Тель-Авивом работает ПВО
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - РИА Новости. Израильские военные зафиксировали еще один ракетный залп по центру страны со стороны Ирана, в небе над Тель-Авивом работает ПВО и слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-14T01:26
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PT0M09S
В небе над Тель-Авивом работает ПВО
В небе над Тель-Авивом работает ПВО и слышны взрывы