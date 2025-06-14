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ВВС Израиля перехватили два подозрительных объекта - РИА Новости, 14.06.2025
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01:02 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/izrail-2022735658.html
ВВС Израиля перехватили два подозрительных объекта
ВВС Израиля перехватили два подозрительных объекта - РИА Новости, 14.06.2025
ВВС Израиля перехватили два подозрительных объекта
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале о перехвате двух подозрительных воздушных объектов, запущенных в сторону Израиля, в районе долины РИА Новости, 14.06.2025
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2025-06-14T01:02:00+03:00
в мире
израиль
ввс израиля
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале о перехвате двух подозрительных воздушных объектов, запущенных в сторону Израиля, в районе долины Арава. "Два подозрительных объекта, запущенные в сторону Израиля, были перехвачены ВВС Израиля", - говорится в публикации ЦАХАЛ.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана
LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана
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в мире, израиль, ввс израиля, обострение конфликта между израилем и ираном, видео
В мире, Израиль, ВВС Израиля, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
ВВС Израиля перехватили два подозрительных объекта
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале о перехвате двух подозрительных воздушных объектов, запущенных в сторону Израиля, в районе долины Арава.
2025-06-14T01:02
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PT66M12S
ВВС Израиля перехватили два подозрительных объекта

ЦАХАЛ сообщила о перехвате двух воздушных объектов в районе долины Арава

© AP PhotoСистемы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале о перехвате двух подозрительных воздушных объектов, запущенных в сторону Израиля, в районе долины Арава.
"Два подозрительных объекта, запущенные в сторону Израиля, были перехвачены ВВС Израиля", - говорится в публикации ЦАХАЛ.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
 
В миреИзраильВВС ИзраиляОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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