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ВВС Израиля перехватили два подозрительных объекта

ВВС Израиля перехватили два подозрительных объекта - РИА Новости, 14.06.2025

ВВС Израиля перехватили два подозрительных объекта

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале о перехвате двух подозрительных воздушных объектов, запущенных в сторону Израиля, в районе долины РИА Новости, 14.06.2025

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале о перехвате двух подозрительных воздушных объектов, запущенных в сторону Израиля, в районе долины Арава. "Два подозрительных объекта, запущенные в сторону Израиля, были перехвачены ВВС Израиля", - говорится в публикации ЦАХАЛ.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана 2025-06-14T01:02 true PT66M12S

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Дарья Буймова

в мире, израиль, ввс израиля, обострение конфликта между израилем и ираном, видео