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ЦАХАЛ перехватила воздушный объект после тревоги в Эйлате - РИА Новости, 14.06.2025
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00:57 14.06.2025 (обновлено: 01:03 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/izrail-2022735303.html
ЦАХАЛ перехватила воздушный объект после тревоги в Эйлате
ЦАХАЛ перехватила воздушный объект после тревоги в Эйлате - РИА Новости, 14.06.2025
ЦАХАЛ перехватила воздушный объект после тревоги в Эйлате
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что перехватила подозрительный воздушный объект после объявления воздушной тревоги в Эйлате. РИА Новости, 14.06.2025
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в мире
израиль
обострение конфликта между израилем и ираном
иран
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что перехватила подозрительный воздушный объект после объявления воздушной тревоги в Эйлате. "ВВС Израиля перехватили подозрительную воздушную цель, запущенную в сторону Израиля", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана
LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана
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в мире, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, иран, видео
В мире, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Иран
ЦАХАЛ перехватила воздушный объект после тревоги в Эйлате
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что перехватила подозрительный воздушный объект после объявления воздушной тревоги в Эйлате.
2025-06-14T00:57
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ЦАХАЛ перехватила воздушный объект после тревоги в Эйлате

ЦАХАЛ сообщила о перехвате подозрительного воздушного объекта в Эйлате

© AP Photo / Ariel Schalit, FileВид на город Эйлат
Вид на город Эйлат - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Ariel Schalit, File
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что перехватила подозрительный воздушный объект после объявления воздушной тревоги в Эйлате.
"ВВС Израиля перехватили подозрительную воздушную цель, запущенную в сторону Израиля", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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