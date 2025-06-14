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ЦАХАЛ перехватила воздушный объект после тревоги в Эйлате

ЦАХАЛ перехватила воздушный объект после тревоги в Эйлате - РИА Новости, 14.06.2025

ЦАХАЛ перехватила воздушный объект после тревоги в Эйлате

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что перехватила подозрительный воздушный объект после объявления воздушной тревоги в Эйлате. РИА Новости, 14.06.2025

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что перехватила подозрительный воздушный объект после объявления воздушной тревоги в Эйлате. "ВВС Израиля перехватили подозрительную воздушную цель, запущенную в сторону Израиля", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана 2025-06-14T00:57 true PT66M12S

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Дарья Буймова

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