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ЦАХАЛ перехватила воздушный объект после тревоги в Эйлате
ЦАХАЛ перехватила воздушный объект после тревоги в Эйлате - РИА Новости, 14.06.2025
ЦАХАЛ перехватила воздушный объект после тревоги в Эйлате
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что перехватила подозрительный воздушный объект после объявления воздушной тревоги в Эйлате. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T00:57:00+03:00
2025-06-14T00:57:00+03:00
2025-06-14T01:03:00+03:00
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что перехватила подозрительный воздушный объект после объявления воздушной тревоги в Эйлате. "ВВС Израиля перехватили подозрительную воздушную цель, запущенную в сторону Израиля", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана
LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана
2025-06-14T00:57
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PT66M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, иран, видео
В мире, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Иран
ЦАХАЛ перехватила воздушный объект после тревоги в Эйлате
ЦАХАЛ сообщила о перехвате подозрительного воздушного объекта в Эйлате