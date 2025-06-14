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СМИ: Израиль атаковал еще четыре объекта на северо-западе Ирана

СМИ: Израиль атаковал еще четыре объекта на северо-западе Ирана - РИА Новости, 14.06.2025

СМИ: Израиль атаковал еще четыре объекта на северо-западе Ирана

Взрывы произошли в нескольких районах на северо-западе и западе Ирана, атаке подвергся нефтеперерабатывающий завод в Тебризе, сообщили иранские СМИ. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T12:10:00+03:00

2025-06-14T12:10:00+03:00

2025-06-14T12:22:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Взрывы произошли в нескольких районах на северо-западе и западе Ирана, атаке подвергся нефтеперерабатывающий завод в Тебризе, сообщили иранские СМИ.По данным агентства Fars, взрывы произошли в Хорремабаде и Керманшахе на западе Ирана, Израиль атаковал еще четыре объекта в провинции Восточный Азербайджан.Агентство Mehr, в свою очередь, сообщает о ранее нанесенном ударе по нефтеперерабатывающему заводу в Тебризе в этой провинции на северо-западе Ирана.Агентство Tasnim также пишет, что в Хорремабаде, Керманшахе и Тебризе работает ПВО.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, тебриз