https://ria.ru/20250614/izrail--2022785396.html

Израиль заявил о расширении операции против ядерной программы Ирана

Израиль заявил о расширении операции против ядерной программы Ирана - РИА Новости, 14.06.2025

Израиль заявил о расширении операции против ядерной программы Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет масштабы военной операции против ядерной программы Ирана и наносит удары по десяткам военных объектов, сообщил советник... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T11:39:00+03:00

2025-06-14T11:39:00+03:00

2025-06-14T22:15:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет масштабы военной операции против ядерной программы Ирана и наносит удары по десяткам военных объектов, сообщил советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман."ЦАХАЛ расширяет широкомасштабную операцию на территории Ирана, направленную против его ядерной программы и в ответ на продолжающуюся агрессию режима. Удары наносятся по десяткам ключевых объектов, включая пусковые установки баллистических ракет, военные базы и стратегическую инфраструктуру, на основе точных разведданных", — написал Гендельман в своем Telegram-канале.Советник также призвал жителей Израиля оставаться рядом с укрытиями на всей территории страны и следовать указаниям службы тыла.Тегеран продолжит операцию в ответ на удары Израиля по Ирану, заявил ранее представитель Генштаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи.В ночь на 13 июня Израиль начал широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, ликвидировав ключевых военных командиров и ряд ученых-ядерщиков. Ударам в частности подверглись ядерные объекты в Натанзе и Фордо, места дислокации иранских военных на северо-западе страны, многочисленные ракетные мощности и системы ПВО.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, тегеран (город)