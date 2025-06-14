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ЦАХАЛ опровергла сообщения о сбитом в Иране израильском истребителе

ЦАХАЛ опровергла сообщения о сбитом в Иране израильском истребителе - РИА Новости, 14.06.2025

ЦАХАЛ опровергла сообщения о сбитом в Иране израильском истребителе

Израильская армия отрицает информацию о сбитом над ираном истребителе, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы израильской армии (ЦАХАЛ). РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T15:55:00+03:00

2025-06-14T15:55:00+03:00

2025-06-14T16:02:00+03:00

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армия обороны израиля (цахал)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - РИА Новости. Израильская армия отрицает информацию о сбитом над ираном истребителе, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы израильской армии (ЦАХАЛ)."Пресс-служба армии Израиля отрицает сообщения о сбитом истребителе", - сказала представитель ЦАХАЛ.Ранее в субботу гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщила, что иранские системы ПВО сбили "еще один истребитель F-35" Израиля в западной части исламской республики. Иранское агентство Nour News передавало, что иранские военные взяли в плен израильского летчика. При этом иранские СМИ не предоставили доказательств подобных утверждений.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, армия обороны израиля (цахал)