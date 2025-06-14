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ЦАХАЛ опровергла сообщения о сбитом в Иране израильском истребителе - РИА Новости, 14.06.2025
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15:55 14.06.2025 (обновлено: 16:02 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/istrebitel-2022824082.html
ЦАХАЛ опровергла сообщения о сбитом в Иране израильском истребителе
ЦАХАЛ опровергла сообщения о сбитом в Иране израильском истребителе - РИА Новости, 14.06.2025
ЦАХАЛ опровергла сообщения о сбитом в Иране израильском истребителе
Израильская армия отрицает информацию о сбитом над ираном истребителе, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы израильской армии (ЦАХАЛ). РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T15:55:00+03:00
2025-06-14T16:02:00+03:00
в мире
иран
израиль
обострение конфликта между израилем и ираном
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - РИА Новости. Израильская армия отрицает информацию о сбитом над ираном истребителе, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы израильской армии (ЦАХАЛ)."Пресс-служба армии Израиля отрицает сообщения о сбитом истребителе", - сказала представитель ЦАХАЛ.Ранее в субботу гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщила, что иранские системы ПВО сбили "еще один истребитель F-35" Израиля в западной части исламской республики. Иранское агентство Nour News передавало, что иранские военные взяли в плен израильского летчика. При этом иранские СМИ не предоставили доказательств подобных утверждений.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Иран, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
ЦАХАЛ опровергла сообщения о сбитом в Иране израильском истребителе

ЦАХАЛ опровергла сообщения о сбитом в Иране израильском истребителе F-35

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - РИА Новости. Израильская армия отрицает информацию о сбитом над ираном истребителе, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы израильской армии (ЦАХАЛ).
"Пресс-служба армии Израиля отрицает сообщения о сбитом истребителе", - сказала представитель ЦАХАЛ.
Ранее в субботу гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщила, что иранские системы ПВО сбили "еще один истребитель F-35" Израиля в западной части исламской республики. Иранское агентство Nour News передавало, что иранские военные взяли в плен израильского летчика. При этом иранские СМИ не предоставили доказательств подобных утверждений.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль открыл ящик Пандоры: есть ли еще шанс закрыть его
Вчера, 08:00
 
В миреИранИзраильОбострение конфликта между Израилем и ИраномАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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