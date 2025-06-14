https://ria.ru/20250614/istrebitel-2022824082.html
ЦАХАЛ опровергла сообщения о сбитом в Иране израильском истребителе
ЦАХАЛ опровергла сообщения о сбитом в Иране израильском истребителе - РИА Новости, 14.06.2025
ЦАХАЛ опровергла сообщения о сбитом в Иране израильском истребителе
Израильская армия отрицает информацию о сбитом над ираном истребителе, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы израильской армии (ЦАХАЛ). РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T15:55:00+03:00
2025-06-14T15:55:00+03:00
2025-06-14T16:02:00+03:00
в мире
иран
израиль
обострение конфликта между израилем и ираном
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:159:1867:1209_1920x0_80_0_0_0e57cea0a3a3fb306a00be799a6dd854.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - РИА Новости. Израильская армия отрицает информацию о сбитом над ираном истребителе, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы израильской армии (ЦАХАЛ)."Пресс-служба армии Израиля отрицает сообщения о сбитом истребителе", - сказала представитель ЦАХАЛ.Ранее в субботу гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщила, что иранские системы ПВО сбили "еще один истребитель F-35" Израиля в западной части исламской республики. Иранское агентство Nour News передавало, что иранские военные взяли в плен израильского летчика. При этом иранские СМИ не предоставили доказательств подобных утверждений.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:0:1819:1364_1920x0_80_0_0_85548a98691cd27ccc3e10d3c906c8ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Иран, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
ЦАХАЛ опровергла сообщения о сбитом в Иране израильском истребителе
ЦАХАЛ опровергла сообщения о сбитом в Иране израильском истребителе F-35