Источник: Россия передала Украине еще 1200 тел погибших солдат ВСУ
Россия 14 июня передала Украине еще 1200 тел погибших солдат ВСУ
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия провела новый этап передачи Украине тел погибших военнослужащих ВСУ, взамен не получив ни одного, сообщил источник РИА Новости.
"Сегодня в рамках стамбульских договоренностей Россия передала Украине 1200 тел погибших солдат. Украина не передала ни одного", — сказал он.
Накануне также состоялась передача тел в том же формате "1200/0".
Кроме того, по словам собеседника агентства, сегодня проходит паритетный обмен пленными. Сколько их, он не уточнил.
Встреча в Стамбуле
Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.
Основные договоренности:
- передача больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех";
- обмен пленными в возрасте до 25 лет;
- общий потолок обмена — не менее тысячи человек;
- Россия в одностороннем порядке планирует передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат;
- Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
Попытка Киева сорвать договоренности
- Россия 6 июня приступила к реализации инициативы по передаче Украине более шести тысяч тел погибших солдат ВСУ;
- на границу доставили более 1200 тел украинских солдат;
- представители Киева не явились к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее;
- они несколько дней не выходили на контакт с Москвой;
- в итоге первый этап обмена телами состоялся 11 июня;
- тогда Киеву передали 1212 тел, Россия получила тела 27 павших бойцов.