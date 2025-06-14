https://ria.ru/20250614/istochnik-2022801924.html

Источник: Россия передала Украине еще 1200 тел погибших солдат ВСУ

Источник: Россия передала Украине еще 1200 тел погибших солдат ВСУ - РИА Новости, 14.06.2025

Источник: Россия передала Украине еще 1200 тел погибших солдат ВСУ

Россия провела новый этап передачи Украине тел погибших военнослужащих ВСУ, взамен не получив ни одного, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T14:09:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия провела новый этап передачи Украине тел погибших военнослужащих ВСУ, взамен не получив ни одного, сообщил источник РИА Новости."Сегодня в рамках стамбульских договоренностей Россия передала Украине 1200 тел погибших солдат. Украина не передала ни одного", — сказал он.Накануне также состоялась передача тел в том же формате "1200/0".Кроме того, по словам собеседника агентства, сегодня проходит паритетный обмен пленными. Сколько их, он не уточнил.Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.Основные договоренности:Попытка Киева сорвать договоренности

https://ria.ru/20250611/ukraina-2022114804.html

https://ria.ru/20250609/ukraina-2021879066.html

https://ria.ru/20250608/ukraina-2021595125.html

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россия, украина, вооруженные силы украины, киев, в мире