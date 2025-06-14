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Источник: Россия передала Украине еще 1200 тел погибших солдат ВСУ - РИА Новости, 14.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:09 14.06.2025 (обновлено: 14:41 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/istochnik-2022801924.html
Источник: Россия передала Украине еще 1200 тел погибших солдат ВСУ
Источник: Россия передала Украине еще 1200 тел погибших солдат ВСУ - РИА Новости, 14.06.2025
Источник: Россия передала Украине еще 1200 тел погибших солдат ВСУ
Россия провела новый этап передачи Украине тел погибших военнослужащих ВСУ, взамен не получив ни одного, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T14:09:00+03:00
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россия
украина
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
киев
в мире
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия провела новый этап передачи Украине тел погибших военнослужащих ВСУ, взамен не получив ни одного, сообщил источник РИА Новости."Сегодня в рамках стамбульских договоренностей Россия передала Украине 1200 тел погибших солдат. Украина не передала ни одного", — сказал он.Накануне также состоялась передача тел в том же формате "1200/0".Кроме того, по словам собеседника агентства, сегодня проходит паритетный обмен пленными. Сколько их, он не уточнил.Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.Основные договоренности:Попытка Киева сорвать договоренности
https://ria.ru/20250611/ukraina-2022114804.html
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Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире
Источник: Россия передала Украине еще 1200 тел погибших солдат ВСУ

Россия 14 июня передала Украине еще 1200 тел погибших солдат ВСУ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
Рефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия провела новый этап передачи Украине тел погибших военнослужащих ВСУ, взамен не получив ни одного, сообщил источник РИА Новости.
"Сегодня в рамках стамбульских договоренностей Россия передала Украине 1200 тел погибших солдат. Украина не передала ни одного", — сказал он.
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Накануне также состоялась передача тел в том же формате "1200/0".
Кроме того, по словам собеседника агентства, сегодня проходит паритетный обмен пленными. Сколько их, он не уточнил.

Встреча в Стамбуле

Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.

Основные договоренности:

  • передача больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех";
  • обмен пленными в возрасте до 25 лет;
  • общий потолок обмена — не менее тысячи человек;
  • Россия в одностороннем порядке планирует передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат;
  • Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
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Попытка Киева сорвать договоренности

  • Россия 6 июня приступила к реализации инициативы по передаче Украине более шести тысяч тел погибших солдат ВСУ;
  • на границу доставили более 1200 тел украинских солдат;
  • представители Киева не явились к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее;
  • они несколько дней не выходили на контакт с Москвой;
  • в итоге первый этап обмена телами состоялся 11 июня;
  • тогда Киеву передали 1212 тел, Россия получила тела 27 павших бойцов.
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