https://ria.ru/20250614/irna-2022775750.html

Появились снимки аэропорта Мехрабад в Тегеране после израильских атак

Появились снимки аэропорта Мехрабад в Тегеране после израильских атак - РИА Новости, 14.06.2025

Появились снимки аэропорта Мехрабад в Тегеране после израильских атак

Агентство IRNA разместило сделанные со спутника фотографии аэропорта Мехрабад в Тегеране с несколькими уничтоженными в результате атак Израиля самолетами. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T10:06:00+03:00

2025-06-14T10:06:00+03:00

2025-06-14T10:06:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 14 июн – РИА Новости. Агентство IRNA разместило сделанные со спутника фотографии аэропорта Мехрабад в Тегеране с несколькими уничтоженными в результате атак Израиля самолетами. "Спутниковые фотографии аэропорта Мехрабад после атак Израиля минувшей ночью", – гласит подпись к фотоматериалам. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, иран, тегеран (город), али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном