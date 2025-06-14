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Появились снимки аэропорта Мехрабад в Тегеране после израильских атак - РИА Новости, 14.06.2025
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10:06 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/irna-2022775750.html
Появились снимки аэропорта Мехрабад в Тегеране после израильских атак
Появились снимки аэропорта Мехрабад в Тегеране после израильских атак - РИА Новости, 14.06.2025
Появились снимки аэропорта Мехрабад в Тегеране после израильских атак
Агентство IRNA разместило сделанные со спутника фотографии аэропорта Мехрабад в Тегеране с несколькими уничтоженными в результате атак Израиля самолетами. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T10:06:00+03:00
2025-06-14T10:06:00+03:00
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израиль
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ТЕГЕРАН, 14 июн – РИА Новости. Агентство IRNA разместило сделанные со спутника фотографии аэропорта Мехрабад в Тегеране с несколькими уничтоженными в результате атак Израиля самолетами. "Спутниковые фотографии аэропорта Мехрабад после атак Израиля минувшей ночью", – гласит подпись к фотоматериалам. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, израиль, иран, тегеран (город), али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), Али Хаменеи, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Появились снимки аэропорта Мехрабад в Тегеране после израильских атак

IRNA показало спутниковые снимки аэропорта Мехрабад с уничтоженными самолетами

© Фото : IRNAСпутниковые фотографии аэропорта Мехрабад в Тегеране с несколькими уничтоженными в результате атак Израиля самолетами
Спутниковые фотографии аэропорта Мехрабад в Тегеране с несколькими уничтоженными в результате атак Израиля самолетами - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Фото : IRNA
Спутниковые фотографии аэропорта Мехрабад в Тегеране с несколькими уничтоженными в результате атак Израиля самолетами
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ТЕГЕРАН, 14 июн – РИА Новости. Агентство IRNA разместило сделанные со спутника фотографии аэропорта Мехрабад в Тегеране с несколькими уничтоженными в результате атак Израиля самолетами.
"Спутниковые фотографии аэропорта Мехрабад после атак Израиля минувшей ночью", – гласит подпись к фотоматериалам.
© Фото : IRNAСпутниковые фотографии аэропорта Мехрабад в Тегеране с несколькими уничтоженными в результате атак Израиля самолетами
Спутниковые фотографии аэропорта Мехрабад в Тегеране с несколькими уничтоженными в результате атак Израиля самолетами - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Фото : IRNA
Спутниковые фотографии аэропорта Мехрабад в Тегеране с несколькими уничтоженными в результате атак Израиля самолетами
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
© Фото : IRNAСпутниковые фотографии аэропорта Мехрабад в Тегеране с несколькими уничтоженными в результате атак Израиля самолетами
Спутниковые фотографии аэропорта Мехрабад в Тегеране с несколькими уничтоженными в результате атак Израиля самолетами - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Фото : IRNA
Спутниковые фотографии аэропорта Мехрабад в Тегеране с несколькими уничтоженными в результате атак Израиля самолетами
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
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В миреИзраильИранТегеран (город)Али ХаменеиОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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