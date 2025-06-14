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МИД Италии: Израиль заявил, что операция в Иране продлится несколько дней

МИД Италии: Израиль заявил, что операция в Иране продлится несколько дней - РИА Новости, 14.06.2025

МИД Италии: Израиль заявил, что операция в Иране продлится несколько дней

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что его израильский коллега Гидеон Саар в разговоре с ним заявил, что операция против Ирана продлится... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T13:54:00+03:00

2025-06-14T13:54:00+03:00

2025-06-14T13:54:00+03:00

иран

ближний восток

израиль

антонио таяни

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мид италии

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РИМ, 14 июн - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что его израильский коллега Гидеон Саар в разговоре с ним заявил, что операция против Ирана продлится несколько дней, "если не недель". "Израильская военная операция, как мне сказал израильский министр Саар, похоже, продлится несколько дней, если не недель", - заявил Таяни, выступая в парламенте в связи с эскалацией кризиса на Ближнем Востоке. По словам итальянского министра, Саар заявил ему, что Израиль принял решение начать удары после долгих размышлений перед лицом неминуемой угрозы своей национальной безопасности. "Я подчеркнул ему важность работы над деэскалацией и диалогом даже в этой сложной ситуации", - сказал Таяни. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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иран, ближний восток, израиль, антонио таяни, али хаменеи, мид италии, обострение конфликта между израилем и ираном, в мире