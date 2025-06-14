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Тегеран принял меры для продолжения ударов по Израилю - РИА Новости, 14.06.2025
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11:56 14.06.2025 (обновлено: 12:01 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/iran-2022787708.html
Тегеран принял меры для продолжения ударов по Израилю
Тегеран принял меры для продолжения ударов по Израилю - РИА Новости, 14.06.2025
Тегеран принял меры для продолжения ударов по Израилю
Тегеран принял необходимые меры внутренней готовности для продолжения ударов по Израилю, сообщил секретариат Высшего совета национальной безопасности Ирана. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T11:56:00+03:00
2025-06-14T12:01:00+03:00
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Тегеран принял необходимые меры внутренней готовности для продолжения ударов по Израилю, сообщил секретариат Высшего совета национальной безопасности Ирана."Также были рассмотрены вопросы готовности внутри страны и приняты необходимые меры", - приводит гостелерадиокомпания IRIB заявление секретариата.По его данным, заседание Высшего совета национальной безопасности Ирана прошло 13 июня, там обсуждались ответные меры Ирана на продолжение любых действий со стороны Израиля против Ирана, а также было условлено реализовать их.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html
иран
израиль
тегеран (город)
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Тегеран принял меры для продолжения ударов по Израилю

Совбез ИРИ принял необходимые меры готовности для продолжения ударов по Израилю

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Тегеран принял необходимые меры внутренней готовности для продолжения ударов по Израилю, сообщил секретариат Высшего совета национальной безопасности Ирана.
"Также были рассмотрены вопросы готовности внутри страны и приняты необходимые меры", - приводит гостелерадиокомпания IRIB заявление секретариата.
По его данным, заседание Высшего совета национальной безопасности Ирана прошло 13 июня, там обсуждались ответные меры Ирана на продолжение любых действий со стороны Израиля против Ирана, а также было условлено реализовать их.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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