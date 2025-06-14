https://ria.ru/20250614/iran-2022787708.html

Тегеран принял меры для продолжения ударов по Израилю

Тегеран принял меры для продолжения ударов по Израилю - РИА Новости, 14.06.2025

Тегеран принял меры для продолжения ударов по Израилю

Тегеран принял необходимые меры внутренней готовности для продолжения ударов по Израилю, сообщил секретариат Высшего совета национальной безопасности Ирана. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T11:56:00+03:00

2025-06-14T11:56:00+03:00

2025-06-14T12:01:00+03:00

в мире

иран

израиль

тегеран (город)

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Тегеран принял необходимые меры внутренней готовности для продолжения ударов по Израилю, сообщил секретариат Высшего совета национальной безопасности Ирана."Также были рассмотрены вопросы готовности внутри страны и приняты необходимые меры", - приводит гостелерадиокомпания IRIB заявление секретариата.По его данным, заседание Высшего совета национальной безопасности Ирана прошло 13 июня, там обсуждались ответные меры Ирана на продолжение любых действий со стороны Израиля против Ирана, а также было условлено реализовать их.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html

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тегеран (город)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, израиль, тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном