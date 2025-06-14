https://ria.ru/20250614/iran-2022773212.html
СМИ: Иран планирует нанести удары по базам США на Ближнем Востоке
СМИ: Иран планирует нанести удары по базам США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.06.2025
СМИ: Иран планирует нанести удары по базам США на Ближнем Востоке
Иран планирует ударить по базам США на Ближнем Востоке, сообщило агентство Fars со ссылкой на источник, знакомый с планами военного командования. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T09:44:00+03:00
2025-06-14T09:44:00+03:00
2025-06-14T09:53:00+03:00
иран
сша
ближний восток
украинский демократический альянс за реформы (удар)
обострение конфликта между израилем и ираном
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022770855_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b6f24625e47c1acb5794bba95848997f.jpg
ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Иран планирует ударить по базам США на Ближнем Востоке, сообщило агентство Fars со ссылкой на источник, знакомый с планами военного командования."ِВойна, начавшаяся с агрессии сионистского режима, распространится на все оккупированные этим режимом территории и американские базы в регионе. Агрессоры получат решительный и масштабный ответ со стороны Ирана", - сказал собеседник агентства.Оно также отметило, что "это начавшееся противостояние не прекратится на (предпринятых) вчера вечером шагах, удары продолжатся".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html
иран
сша
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022770855_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_830f068ff6613507069b3d8ff54f0aa5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, сша, ближний восток, украинский демократический альянс за реформы (удар), обострение конфликта между израилем и ираном, в мире
Иран, США, Ближний Восток, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Обострение конфликта между Израилем и Ираном, В мире
СМИ: Иран планирует нанести удары по базам США на Ближнем Востоке
Иран планирует нанести удары по базам США на Ближнем Востоке