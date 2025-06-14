https://ria.ru/20250614/iran-2022773212.html

СМИ: Иран планирует нанести удары по базам США на Ближнем Востоке

СМИ: Иран планирует нанести удары по базам США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.06.2025

СМИ: Иран планирует нанести удары по базам США на Ближнем Востоке

Иран планирует ударить по базам США на Ближнем Востоке, сообщило агентство Fars со ссылкой на источник, знакомый с планами военного командования. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T09:44:00+03:00

2025-06-14T09:44:00+03:00

2025-06-14T09:53:00+03:00

иран

сша

ближний восток

украинский демократический альянс за реформы (удар)

обострение конфликта между израилем и ираном

в мире

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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Иран планирует ударить по базам США на Ближнем Востоке, сообщило агентство Fars со ссылкой на источник, знакомый с планами военного командования."ِВойна, начавшаяся с агрессии сионистского режима, распространится на все оккупированные этим режимом территории и американские базы в регионе. Агрессоры получат решительный и масштабный ответ со стороны Ирана", - сказал собеседник агентства.Оно также отметило, что "это начавшееся противостояние не прекратится на (предпринятых) вчера вечером шагах, удары продолжатся".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

иран

сша

ближний восток

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иран, сша, ближний восток, украинский демократический альянс за реформы (удар), обострение конфликта между израилем и ираном, в мире