https://ria.ru/20250614/iran-2022773118.html

Иран продолжит удары по территории Израиля, пишут СМИ

Иран продолжит удары по территории Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2025

Иран продолжит удары по территории Израиля, пишут СМИ

Иран намерен продолжить удары по Израилю и не будет ограничиваться уже принятыми мерами, сообщило агентство Fars со ссылкой на источник, знакомый с планами... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T09:44:00+03:00

2025-06-14T09:44:00+03:00

2025-06-14T09:55:00+03:00

в мире

иран

израиль

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Иран намерен продолжить удары по Израилю и не будет ограничиваться уже принятыми мерами, сообщило агентство Fars со ссылкой на источник, знакомый с планами военного командования."ِВойна, начавшаяся с агрессии сионистского режима, распространится на все оккупированные этим режимом территории... Агрессоры получат решительный и масштабный ответ со стороны Ирана", - сказал собеседник агентства.Оно также отметило, что "это начавшееся противостояние не прекратится на (предпринятых) вчера вечером шагах, удары продолжатся".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном