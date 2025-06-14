https://ria.ru/20250614/iran-2022773118.html
Иран продолжит удары по территории Израиля, пишут СМИ
Иран продолжит удары по территории Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2025
Иран продолжит удары по территории Израиля, пишут СМИ
Иран намерен продолжить удары по Израилю и не будет ограничиваться уже принятыми мерами, сообщило агентство Fars со ссылкой на источник, знакомый с планами... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T09:44:00+03:00
2025-06-14T09:44:00+03:00
2025-06-14T09:55:00+03:00
в мире
иран
израиль
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Иран намерен продолжить удары по Израилю и не будет ограничиваться уже принятыми мерами, сообщило агентство Fars со ссылкой на источник, знакомый с планами военного командования."ِВойна, начавшаяся с агрессии сионистского режима, распространится на все оккупированные этим режимом территории... Агрессоры получат решительный и масштабный ответ со стороны Ирана", - сказал собеседник агентства.Оно также отметило, что "это начавшееся противостояние не прекратится на (предпринятых) вчера вечером шагах, удары продолжатся".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Иран продолжит удары по территории Израиля, пишут СМИ
Fars: Иран намерен продолжить удары по территории Израиля