https://ria.ru/20250614/iran-2022764896.html
В Иране задержали несколько автомобилей с израильскими дронами, пишут СМИ
В Иране задержали несколько автомобилей с израильскими дронами, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2025
В Иране задержали несколько автомобилей с израильскими дронами, пишут СМИ
Несколько автомобилей, перевозивших израильские беспилотники, были задержаны в Иране, сообщает агентство Nour News. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T08:55:00+03:00
2025-06-14T08:55:00+03:00
2025-06-14T08:55:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 14 июн – РИА Новости. Несколько автомобилей, перевозивших израильские беспилотники, были задержаны в Иране, сообщает агентство Nour News. В пятницу 12-й канал израильского телевидения сообщил, что израильская разведка "Моссад" создала в Иране базу взрывных дронов, которые были использованы с началом военных действий в регионе. "Несколько принадлежавших шпионам "Моссада" автомобилей, перевозивших дроны-камикадзе, были задержаны", – говорится в сообщении. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Кадры корреспондента РИА Новости.
2025-06-14T08:55
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в мире, космос - риа наука, иран, израиль, тегеран (город), али хаменеи, моссад, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Космос - РИА Наука, Иран, Израиль, Тегеран (город), Али Хаменеи, Моссад, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
В Иране задержали несколько автомобилей с израильскими дронами, пишут СМИ
Nour News: в Иране задержали часть перевозивших израильские дроны автомобилей
ТЕГЕРАН, 14 июн – РИА Новости.
Несколько автомобилей, перевозивших израильские беспилотники, были задержаны в Иране, сообщает агентство Nour News
.
В пятницу 12-й канал израильского телевидения сообщил, что израильская разведка "Моссад" создала в Иране базу взрывных дронов, которые были использованы с началом военных действий в регионе.
"Несколько принадлежавших шпионам "Моссада" автомобилей, перевозивших дроны-камикадзе, были задержаны", – говорится в сообщении.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.