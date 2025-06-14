https://ria.ru/20250614/iran-2022764896.html

В Иране задержали несколько автомобилей с израильскими дронами, пишут СМИ

В Иране задержали несколько автомобилей с израильскими дронами, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2025

В Иране задержали несколько автомобилей с израильскими дронами, пишут СМИ

Несколько автомобилей, перевозивших израильские беспилотники, были задержаны в Иране, сообщает агентство Nour News. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T08:55:00+03:00

2025-06-14T08:55:00+03:00

2025-06-14T08:55:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 14 июн – РИА Новости. Несколько автомобилей, перевозивших израильские беспилотники, были задержаны в Иране, сообщает агентство Nour News. В пятницу 12-й канал израильского телевидения сообщил, что израильская разведка "Моссад" создала в Иране базу взрывных дронов, которые были использованы с началом военных действий в регионе. "Несколько принадлежавших шпионам "Моссада" автомобилей, перевозивших дроны-камикадзе, были задержаны", – говорится в сообщении. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Кадры корреспондента РИА Новости. 2025-06-14T08:55 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, космос - риа наука, иран, израиль, тегеран (город), али хаменеи, моссад, обострение конфликта между израилем и ираном