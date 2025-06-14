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Иран решительно ответит на агрессию Израиля, заявил постпред при ООН

Иран решительно ответит на агрессию Израиля, заявил постпред при ООН - РИА Новости, 14.06.2025

Иран решительно ответит на агрессию Израиля, заявил постпред при ООН

Иран решительно ответит на неспровоцированную агрессию Израиля, чтобы восстановить "сдерживающий фактор", заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани, его... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T07:50:00+03:00

2025-06-14T07:50:00+03:00

2025-06-14T07:50:00+03:00

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али хаменеи

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обострение конфликта между израилем и ираном

амир саид иравани

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ТЕГЕРАН, 14 июн – РИА Новости. Иран решительно ответит на неспровоцированную агрессию Израиля, чтобы восстановить "сдерживающий фактор", заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани, его слова приводит Press TV. "Постпред Ирана при ООН заявил, что страна решительно ответит на неспровоцированную агрессию Израиля, чтобы восстановить сдерживающий фактор", – сообщает агентство. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана 2025-06-14T07:50 true PT66M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, тегеран (город), али хаменеи, оон, обострение конфликта между израилем и ираном, амир саид иравани