https://ria.ru/20250614/iran-2022756219.html

Взрыв произошел в иранском Хамадане, пишут СМИ

Взрыв произошел в иранском Хамадане, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2025

Взрыв произошел в иранском Хамадане, пишут СМИ

Взрыв произошел вблизи города Асадабад западной иранской провинции Хамадан, где расположена авиабаза, сообщает агентство ILNA. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T07:26:00+03:00

2025-06-14T07:26:00+03:00

2025-06-14T07:39:00+03:00

в мире

обострение конфликта между израилем и ираном

иран

израиль

тегеран (город)

али хаменеи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022740451_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_323302097d3b19416926e49c482133a4.jpg

ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Взрыв произошел вблизи города Асадабад западной иранской провинции Хамадан, где расположена авиабаза, сообщает агентство ILNA."Удар по цели в Асадабаде (провинции – ред.) Хамадан", – гласит подпись агентства к соответствующему видео.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

иран

израиль

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поврежденные здания в Тегеране после ночных ударов Израиля Поврежденные здания в Тегеране после ночных ударов Израиля 2025-06-14T07:26 true PT1M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, обострение конфликта между израилем и ираном, иран, израиль, тегеран (город), али хаменеи