https://ria.ru/20250614/iran-2022754494.html

МИД Ирана обвинил США в срыве переговоров по ядерной теме

МИД Ирана обвинил США в срыве переговоров по ядерной теме - РИА Новости, 14.06.2025

МИД Ирана обвинил США в срыве переговоров по ядерной теме

США сделали так, что переговоры по иранской ядерной программе стали бессмысленны, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, его слова приводит... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T06:53:00+03:00

2025-06-14T06:53:00+03:00

2025-06-14T07:06:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. США сделали так, что переговоры по иранской ядерной программе стали бессмысленны, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, его слова приводит иранская телерадиокомпания IRIB."США сделали так, что переговоры стали бессмысленны… Вы не можете, требуя переговоры, одновременно и работать (в сторону мирного урегулирования - ред.) и давать разрешение… Израилю покушаться на территориальную целостность Ирана", - заявил Исмаил Багаи.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

обострение отношений сша и ирана, мид ирана, сша, в мире, обострение конфликта между израилем и ираном, али хаменеи, иран, израиль