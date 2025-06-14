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Клишас назвал истинную цель ударов Израиля по Ирану

Клишас назвал истинную цель ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 14.06.2025

Клишас назвал истинную цель ударов Израиля по Ирану

Сенатор РФ Андрей Клишас заявил в своем Telegram-канале, что истинной целью ударов Израиля по Ирану являются не ядерные объекты, а смена политического режима в... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T06:21:00+03:00

2025-06-14T06:21:00+03:00

2025-06-14T06:21:00+03:00

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сенатор РФ Андрей Клишас заявил в своем Telegram-канале, что истинной целью ударов Израиля по Ирану являются не ядерные объекты, а смена политического режима в Тегеране и подчинение страны интересам Запада. "Смена политического режима в Тегеране и подчинение Ирана интересам Запада - вот настоящая цель израильских ударов, а не ядерные объекты Исламской Республики", - написал Клишас. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, космос - риа наука, иран, израиль, тегеран (город), андрей клишас, али хаменеи, обострение отношений сша и ирана