https://ria.ru/20250614/iran-2022751217.html

В Иране опубликовали фото сбитого истребителя израильских ВВС

В Иране опубликовали фото сбитого истребителя израильских ВВС - РИА Новости, 14.06.2025

В Иране опубликовали фото сбитого истребителя израильских ВВС

Иранские СМИ опубликовали первые фото обломков израильского истребителя F-35 американского производства, сбитого вечером в пятницу. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T06:03:00+03:00

2025-06-14T06:03:00+03:00

2025-06-14T06:25:00+03:00

обострение конфликта между израилем и ираном

f-35

иран

в мире

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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Иранские СМИ опубликовали первые фото обломков израильского истребителя F-35 американского производства, сбитого вечером в пятницу.Ранее, в пятницу вечером, пресс-служба армии Ирана подтвердила уничтожение силами ПВО двух израильских истребителей F-35 и нескольких БПЛА."Фотография обломков израильского истребителя F-35, который был сбит в результате работы средств ПВО Ирана", - гласит подпись к фотографии, размещенной агентством Mehr.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры из пригорода Тегерана, где погиб иранский ученый-атомщик Кадры корреспондента РИА Новости из пригорода Тегерана. На видео многоэтажка, в результате удара по которой погиб иранский ученый-атомщик. 2025-06-14T06:03 true PT0M46S

LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана 2025-06-14T06:03 true PT66M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

обострение конфликта между израилем и ираном, f-35, иран, в мире