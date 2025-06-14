В Иране опубликовали фото сбитого истребителя израильских ВВС

ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Иранские СМИ опубликовали первые фото обломков израильского истребителя F-35 американского производства, сбитого вечером в пятницу.Ранее, в пятницу вечером, пресс-служба армии Ирана подтвердила уничтожение силами ПВО двух израильских истребителей F-35 и нескольких БПЛА."Фотография обломков израильского истребителя F-35, который был сбит в результате работы средств ПВО Ирана", - гласит подпись к фотографии, размещенной агентством Mehr.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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Дарья Буймова
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
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Кадры из пригорода Тегерана, где погиб иранский ученый-атомщик
Кадры корреспондента РИА Новости из пригорода Тегерана. На видео многоэтажка, в результате удара по которой погиб иранский ученый-атомщик.
2025-06-14T06:03
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LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана
LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана
ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Иранские СМИ опубликовали первые фото обломков израильского истребителя F-35 американского производства, сбитого вечером в пятницу.
Ранее, в пятницу вечером, пресс-служба армии Ирана подтвердила уничтожение силами ПВО двух израильских истребителей F-35 и нескольких БПЛА.
"Фотография обломков израильского истребителя F-35, который был сбит в результате работы средств ПВО Ирана", - гласит подпись к фотографии, размещенной агентством Mehr.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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