Иранцы готовятся к празднику, несмотря на атаки Израиля

ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Иранцы, несмотря на работу ПВО по отражению израильских атак, продолжают готовиться в 3 часа ночи к субботнему религиозному празднику, передает агентство Mehr. "Вопреки страху и ужасу израильтян (перед иранскими атаками - ред.) иранцы в три часа ночи прямо под ударами ПВО готовятся отмечать праздник Кадир Хом на площади имама Хомейни (в Тегеране - ред.)", - говорится в сообщении агентства. В субботу в Иране отмечается важный для мусульман-шиитов праздник, когда по их убеждениям, пророк ислама передал лидерство мусульманской общины своему зятю Али. В связи с предстоящим празднованием, по всему городу расставлены павильоны, где завтра будут раздавать сладости и прохладительные напитки участникам шествия. По наблюдениям корреспондента, установка павильонов продолжается, даже несмотря на эскалацию напряженности, начавшуюся в связи с действиями Израиля в регионе, что говорит о том, что отмена празднования не планируется. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Кадры корреспондента РИА Новости.
ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Иранцы, несмотря на работу ПВО по отражению израильских атак, продолжают готовиться в 3 часа ночи к субботнему религиозному празднику, передает агентство Mehr.
"Вопреки страху и ужасу израильтян (перед иранскими атаками - ред.) иранцы в три часа ночи прямо под ударами ПВО готовятся отмечать праздник Кадир Хом на площади имама Хомейни (в Тегеране - ред.)", - говорится в сообщении агентства.
В субботу в Иране отмечается важный для мусульман-шиитов праздник, когда по их убеждениям, пророк ислама передал лидерство мусульманской общины своему зятю Али. В связи с предстоящим празднованием, по всему городу расставлены павильоны, где завтра будут раздавать сладости и прохладительные напитки участникам шествия. По наблюдениям корреспондента, установка павильонов продолжается, даже несмотря на эскалацию напряженности, начавшуюся в связи с действиями Израиля в регионе, что говорит о том, что отмена празднования не планируется.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
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