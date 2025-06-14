https://ria.ru/20250614/iran-2022747205.html

Иранцы готовятся к празднику, несмотря на атаки Израиля

Иранцы готовятся к празднику, несмотря на атаки Израиля - РИА Новости, 14.06.2025

Иранцы готовятся к празднику, несмотря на атаки Израиля

Иранцы, несмотря на работу ПВО по отражению израильских атак, продолжают готовиться в 3 часа ночи к субботнему религиозному празднику, передает агентство Mehr. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T04:53:00+03:00

2025-06-14T04:53:00+03:00

2025-06-14T04:53:00+03:00

в мире

иран

израиль

тегеран (город)

али хаменеи

обострение конфликта между израилем и ираном

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022703899_0:449:2776:2011_1920x0_80_0_0_582a637c14b13a817a488802c7201659.jpg

ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Иранцы, несмотря на работу ПВО по отражению израильских атак, продолжают готовиться в 3 часа ночи к субботнему религиозному празднику, передает агентство Mehr. "Вопреки страху и ужасу израильтян (перед иранскими атаками - ред.) иранцы в три часа ночи прямо под ударами ПВО готовятся отмечать праздник Кадир Хом на площади имама Хомейни (в Тегеране - ред.)", - говорится в сообщении агентства. В субботу в Иране отмечается важный для мусульман-шиитов праздник, когда по их убеждениям, пророк ислама передал лидерство мусульманской общины своему зятю Али. В связи с предстоящим празднованием, по всему городу расставлены павильоны, где завтра будут раздавать сладости и прохладительные напитки участникам шествия. По наблюдениям корреспондента, установка павильонов продолжается, даже несмотря на эскалацию напряженности, начавшуюся в связи с действиями Израиля в регионе, что говорит о том, что отмена празднования не планируется. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/smi-2022740615.html

иран

израиль

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Кадры корреспондента РИА Новости. 2025-06-14T04:53 true PT0M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, тегеран (город), али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном