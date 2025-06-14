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В иранском Исфахане прогремел взрыв

В иранском Исфахане прогремел взрыв - РИА Новости, 14.06.2025

В иранском Исфахане прогремел взрыв

Громкий взрыв прозвучал в иранском Исфахане, где находится ядерный объект, сообщает телеканал Al Mayadeen. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T04:04:00+03:00

2025-06-14T04:04:00+03:00

2025-06-14T04:11:00+03:00

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Громкий взрыв прозвучал в иранском Исфахане, где находится ядерный объект, сообщает телеканал Al Mayadeen.До этого СМИ сообщали о нескольких мощных взрывах на востоке Тегерана."Громкий взрыв был слышен в иранском городе Исфахан", - говорится в публикации на сайте телеканала.В Исхафане расположен центр по переработке урана имени экс-президента Ирана Ибрахима Раиси. Как ранее сообщал заместитель губернатора одноименной провинции Акбар Салехи, центр был среди целей ударов Израиля по Ирану.Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Иран в ответ на удары Израиля начал проводить операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Кадры корреспондента РИА Новости. 2025-06-14T04:04 true PT0M34S

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Дарья Буймова

в мире, исфахан, обострение конфликта между израилем и ираном, иран, израиль, ибрахим раиси, али хаменеи