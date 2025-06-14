https://ria.ru/20250614/iran-2022742882.html

Иран ударит по базам любой страны, защищающей Израиль, пишут СМИ

Иран ударит по базам любой страны, защищающей Израиль, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2025

Иран ударит по базам любой страны, защищающей Израиль, пишут СМИ

Иран ударит по региональным базам любой страны, которая будет защищать Израиль, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T03:15:00+03:00

2025-06-14T03:15:00+03:00

2025-06-14T03:22:00+03:00

в мире

иран

израиль

обострение конфликта между израилем и ираном

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022714802_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_56445370541d5ec3c15c30dc81c4da19.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Иран ударит по региональным базам любой страны, которая будет защищать Израиль, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника."Любая страна, которая попытается защищать режим от операций Ирана, в свою очередь, столкнется с тем, что ее региональные базы и позиции станут новыми целями", - приводит телеканал слова чиновника.По этим же данным, Иран собирается усилить интенсивность ударов по Израилю.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

иран

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана 2025-06-14T03:15 true PT66M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном