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При ответной атаки Ирана на Израиль пострадали пять человек, пишут СМИ

При ответной атаки Ирана на Израиль пострадали пять человек, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2025

При ответной атаки Ирана на Израиль пострадали пять человек, пишут СМИ

Минимум пять человек пострадали в результате новой волны ответной атаки Ирана на Израиль, сообщает портал Ynet. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T02:08:00+03:00

2025-06-14T02:08:00+03:00

2025-06-14T02:08:00+03:00

в мире

иран

израиль

али хаменеи

армия обороны израиля (цахал)

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Минимум пять человек пострадали в результате новой волны ответной атаки Ирана на Израиль, сообщает портал Ynet. Ранее Иран начал новую волну ответных ракетных ударов по территории Израиля. По данных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в сторону Израиля за час были выпущены десятки ракет. "По меньшей мере пять человек были ранены в Гуш-Дане (центр Израиля - ред.) во время ракетной атаки Ирана. Один человек получил травмы средней степени тяжести, а четверо остальных - легкой степени", - говорится в публикации на сайте портала. Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Иран в ответ на удары Израиля начал проводить операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана 2025-06-14T02:08 true PT66M12S

Новые удары по Тель-Авиву На кадрах из соцсетей – Тель-Авив. 2025-06-14T02:08 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, али хаменеи, армия обороны израиля (цахал), обострение конфликта между израилем и ираном, видео