https://ria.ru/20250614/iran-2022739190.html
При ответной атаки Ирана на Израиль пострадали пять человек, пишут СМИ
При ответной атаки Ирана на Израиль пострадали пять человек, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2025
При ответной атаки Ирана на Израиль пострадали пять человек, пишут СМИ
Минимум пять человек пострадали в результате новой волны ответной атаки Ирана на Израиль, сообщает портал Ynet. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T02:08:00+03:00
2025-06-14T02:08:00+03:00
2025-06-14T02:08:00+03:00
в мире
иран
израиль
али хаменеи
армия обороны израиля (цахал)
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Минимум пять человек пострадали в результате новой волны ответной атаки Ирана на Израиль, сообщает портал Ynet. Ранее Иран начал новую волну ответных ракетных ударов по территории Израиля. По данных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в сторону Израиля за час были выпущены десятки ракет. "По меньшей мере пять человек были ранены в Гуш-Дане (центр Израиля - ред.) во время ракетной атаки Ирана. Один человек получил травмы средней степени тяжести, а четверо остальных - легкой степени", - говорится в публикации на сайте портала. Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Иран в ответ на удары Израиля начал проводить операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана
LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана
2025-06-14T02:08
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Новые удары по Тель-Авиву
На кадрах из соцсетей – Тель-Авив.
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в мире, иран, израиль, али хаменеи, армия обороны израиля (цахал), обострение конфликта между израилем и ираном, видео
В мире, Иран, Израиль, Али Хаменеи, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение конфликта между Израилем и Ираном
При ответной атаки Ирана на Израиль пострадали пять человек, пишут СМИ
Ynet: пять человек пострадали при новой волне ответной атаки Ирана на Израиль