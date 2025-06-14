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Иран возобновил работу по отражению израильских атак

Иран возобновил работу по отражению израильских атак - РИА Новости, 14.06.2025

Иран возобновил работу по отражению израильских атак

Система ПВО иранской столицы после получасового перерыва вновь начала работу по отражению израильских атак, предыдущий раунд отражения атак продлился час,... РИА Новости, 14.06.2025

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2025-06-14T01:52:00+03:00

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али хаменеи

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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Система ПВО иранской столицы после получасового перерыва вновь начала работу по отражению израильских атак, предыдущий раунд отражения атак продлился час, передает корреспондент РИА Новости. Звуки взрывов слышны над центральным районом Тегерана, где находятся резиденции президента и Верховного лидера страны.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Кадры корреспондента РИА Новости. 2025-06-14T01:25 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, тегеран (город), али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном