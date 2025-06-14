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Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю, пишут СМИ

Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2025

Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю, пишут СМИ

Иран начал новую волну ответных ракетных ударов по территории Израиля, пуск ракет осуществляется из столицы, города Тегеран, а также из города Керманшах... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T01:23:00+03:00

2025-06-14T01:23:00+03:00

2025-06-14T01:36:00+03:00

в мире

иран

израиль

обострение конфликта между израилем и ираном

али хаменеи

тегеран (город)

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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Иран начал новую волну ответных ракетных ударов по территории Израиля, пуск ракет осуществляется из столицы, города Тегеран, а также из города Керманшах одноименной приграничной с Ираком провинции на западе Ирана, передает агентство Nour News."Началась новая волна ракетных ударов Ирана по Израилю, (атаки осуществляются - ред.) из Тегерана и Керманшаха", - говорится в сообщении агентства.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Момент прилета иранской ракеты в городе Рош-Пина Момент прилета иранской ракеты в городе Рош-Пина 2025-06-14T01:23 true PT0M06S

Иран наносит ракетный удар по Израилю Иран наносит ракетный удар по Израилю 2025-06-14T01:23 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, али хаменеи, тегеран (город)