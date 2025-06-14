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Риттер назвал ответный удар Ирана по Израилю разведкой боем
Риттер назвал ответный удар Ирана по Израилю разведкой боем - РИА Новости, 14.06.2025
Риттер назвал ответный удар Ирана по Израилю разведкой боем
Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил в интервью журналисту Марио Науфалу, которое выложено на странице Науфала в соцсети Х, что осуществленный... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T00:46:00+03:00
2025-06-14T00:46:00+03:00
2025-06-14T00:47:00+03:00
в мире
иран
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скотт риттер
али хаменеи
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил в интервью журналисту Марио Науфалу, которое выложено на странице Науфала в соцсети Х, что осуществленный Ираном в пятницу ответный удар по Израилю представляет собой лишь разведку боем. "Шестьдесят ракет - это не удар c целью насытить (системы ПВО Израиля - ред.). Это волна ударов, нацеленная на сбор разведданных... атака с целью прощупать противника", - заявил Риттер. Риттер ожидает, что Иран совершит в общей сложности как минимум 5-6 волн ударов по Израилю, последние из которых будут решающими, в то время как первые будут нацелены на то, чтобы перегрузить систему ПВО Израиля и собрать разведданные. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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internet-group@rian.ru
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Иран наносит ракетный удар по Израилю
Иран наносит ракетный удар по Израилю
2025-06-14T00:46
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PT0M41S
РИА Новости
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в мире, иран, израиль, скотт риттер, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Скотт Риттер, Али Хаменеи, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Риттер назвал ответный удар Ирана по Израилю разведкой боем
Экс-разведчик Риттер назвал удар Ирана по Израилю атакой с целью сбора данных