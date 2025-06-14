В Иране заявили о небольшой утечке на ядерном объекте
Внутри ядерного объекта Ирана в Натанзе произошла небольшая утечка
© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте израильского удара в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте израильского удара в Тегеране
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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. "Небольшая утечка" произошла внутри ядерного объекта в иранском Натанзе, на внешнюю среду загрязнение не распространилось, заявил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди, чьи слова цитирует агентство IRNA.
"Части (ядерного объекта - ред.) в Натанзе получили в основном поверхностный ущерб (в результате атак Израиля - ред.), поскольку главная часть объекта расположена под землей. Внутри объекта произошла очень незначительная утечка, никоим образом не распространившаяся на внешнюю среду, поэтому люди могут быть уверены, что проблемы загрязнения нет", - приводит слова Камалванди.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".