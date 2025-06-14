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В Иране заявили о небольшой утечке на ядерном объекте - РИА Новости, 14.06.2025
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00:31 14.06.2025 (обновлено: 00:32 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/iran-2022733677.html
В Иране заявили о небольшой утечке на ядерном объекте
В Иране заявили о небольшой утечке на ядерном объекте - РИА Новости, 14.06.2025
В Иране заявили о небольшой утечке на ядерном объекте
"Небольшая утечка" произошла внутри ядерного объекта в иранском Натанзе, на внешнюю среду загрязнение не распространилось, заявил официальный представитель... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T00:31:00+03:00
2025-06-14T00:32:00+03:00
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
бехруз камалванди
али хаменеи
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. "Небольшая утечка" произошла внутри ядерного объекта в иранском Натанзе, на внешнюю среду загрязнение не распространилось, заявил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди, чьи слова цитирует агентство IRNA. "Части (ядерного объекта - ред.) в Натанзе получили в основном поверхностный ущерб (в результате атак Израиля - ред.), поскольку главная часть объекта расположена под землей. Внутри объекта произошла очень незначительная утечка, никоим образом не распространившаяся на внешнюю среду, поэтому люди могут быть уверены, что проблемы загрязнения нет", - приводит слова Камалванди. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/iran-2022609521.html
иран
израиль
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Взрыв в аэропорту иранского Тебриза
В аэропорту иранского Тебриза произошел взрыв
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), бехруз камалванди, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Бехруз Камалванди, Али Хаменеи, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
В Иране заявили о небольшой утечке на ядерном объекте

Внутри ядерного объекта Ирана в Натанзе произошла небольшая утечка

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте израильского удара в Тегеране
Дым на месте израильского удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте израильского удара в Тегеране
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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. "Небольшая утечка" произошла внутри ядерного объекта в иранском Натанзе, на внешнюю среду загрязнение не распространилось, заявил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди, чьи слова цитирует агентство IRNA.
"Части (ядерного объекта - ред.) в Натанзе получили в основном поверхностный ущерб (в результате атак Израиля - ред.), поскольку главная часть объекта расположена под землей. Внутри объекта произошла очень незначительная утечка, никоим образом не распространившаяся на внешнюю среду, поэтому люди могут быть уверены, что проблемы загрязнения нет", - приводит слова Камалванди.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
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В миреИранИзраильТегеран (город)Бехруз КамалвандиАли ХаменеиОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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