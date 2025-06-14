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Постпред Ирана в ООН назвал агрессию Израиля объявлением войны

Постпред Ирана в ООН назвал агрессию Израиля объявлением войны - РИА Новости, 14.06.2025

Постпред Ирана в ООН назвал агрессию Израиля объявлением войны

Атаки Израиля против Ирана представляет собой акт государственного терроризма, сообщил постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани. РИА Новости, 14.06.2025

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ООН, 14 июн - РИА Новости. Атаки Израиля против Ирана представляет собой акт государственного терроризма, сообщил постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани."Эти зверства представляют собой явный акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права", - сказал Иравани в ходе заседания Совбеза ООН."Мы не забудем, что наши люди погибли в результате израильских нападений с применением американского оружия. Эти действия равносильны объявлению войны", – сказал Иравани в ходе заседания Совбеза ООН.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент прилета иранской ракеты в городе Рош-Пина Момент прилета иранской ракеты в городе Рош-Пина 2025-06-14T00:03 true PT0M06S

Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Кадры корреспондента РИА Новости. 2025-06-14T00:03 true PT0M34S

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Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, оон, обострение отношений сша и ирана, видео