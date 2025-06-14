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Постпред Ирана в ООН назвал агрессию Израиля объявлением войны - РИА Новости, 14.06.2025
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00:03 14.06.2025 (обновлено: 00:22 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/iran-2022732206.html
Постпред Ирана в ООН назвал агрессию Израиля объявлением войны
Постпред Ирана в ООН назвал агрессию Израиля объявлением войны - РИА Новости, 14.06.2025
Постпред Ирана в ООН назвал агрессию Израиля объявлением войны
Атаки Израиля против Ирана представляет собой акт государственного терроризма, сообщил постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T00:03:00+03:00
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в мире
иран
израиль
оон
обострение отношений сша и ирана
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ООН, 14 июн - РИА Новости. Атаки Израиля против Ирана представляет собой акт государственного терроризма, сообщил постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани."Эти зверства представляют собой явный акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права", - сказал Иравани в ходе заседания Совбеза ООН."Мы не забудем, что наши люди погибли в результате израильских нападений с применением американского оружия. Эти действия равносильны объявлению войны", – сказал Иравани в ходе заседания Совбеза ООН.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
иран
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Дарья Буймова
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
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Момент прилета иранской ракеты в городе Рош-Пина
Момент прилета иранской ракеты в городе Рош-Пина
2025-06-14T00:03
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Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Кадры корреспондента РИА Новости.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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в мире, иран, израиль, оон, обострение отношений сша и ирана, видео
В мире, Иран, Израиль, ООН, Обострение отношений США и Ирана
Постпред Ирана в ООН назвал агрессию Израиля объявлением войны
ООН, 14 июн - РИА Новости. Атаки Израиля против Ирана представляет собой акт государственного терроризма, сообщил постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани.
2025-06-14T00:03
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PT0M06S
Постпред Ирана в ООН назвал агрессию Израиля объявлением войны

Постпред Ирана в ООН назвал атаки Израиля актом государственного терроризма

© Getty Images / NurPhoto/Morteza NikoubazlПоследствия израильской атаки в Тегеране
Последствия израильской атаки в Тегеране - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Getty Images / NurPhoto/Morteza Nikoubazl
Последствия израильской атаки в Тегеране
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ООН, 14 июн - РИА Новости. Атаки Израиля против Ирана представляет собой акт государственного терроризма, сообщил постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани.
"Эти зверства представляют собой явный акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права", - сказал Иравани в ходе заседания Совбеза ООН.
"Мы не забудем, что наши люди погибли в результате израильских нападений с применением американского оружия. Эти действия равносильны объявлению войны", – сказал Иравани в ходе заседания Совбеза ООН.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
 
В миреИранИзраильООНОбострение отношений США и Ирана
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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