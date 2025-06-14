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Иран сбил израильский беспилотник, пишут СМИ

Иран сбил израильский беспилотник, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2025

Иран сбил израильский беспилотник, пишут СМИ

Израильский беспилотник был сбит рядом с объектом военной промышленности в городе Шираз на юге Ирана, передает иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T16:40:00+03:00

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2025-06-14T16:44:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Израильский беспилотник был сбит рядом с объектом военной промышленности в городе Шираз на юге Ирана, передает иранское агентство Tasnim."Сегодня днем средства противовоздушной обороны сбили беспилотник, приближавшийся к одному из объектов военной промышленности", - написало агентство.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, шираз, израиль