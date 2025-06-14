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Иран не принял решение об участии в следующем раунде переговоров с США

Иран не принял решение об участии в следующем раунде переговоров с США - РИА Новости, 14.06.2025

Иран не принял решение об участии в следующем раунде переговоров с США

Тегеран еще не принял решения об участии в следующем раунде переговоров с США по ядерной сделке, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. РИА Новости, 14.06.2025

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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Тегеран еще не принял решения об участии в следующем раунде переговоров с США по ядерной сделке, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи."Пока непонятно, какое решение мы примем по поводу воскресенья", - приводит слова Багаи агентство IRNA.Ранее он отмечал, что переговоры после ударов стали бессмысленными, а министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, комментируя проходившие при посредничестве Омана переговоры, говорил, что удары Израиля вынудили Тегеран свернуть с пути дипломатии.Шестой раунд переговоров между Ираном и США по ядерной сделке планировался в Омане 15 июня.После ударов Израиля президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана "может быть второй шанс" на заключение ядерной сделки.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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